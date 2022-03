Festa Anual das Árvores tem início com plantio de mudas na área incendiada do Parque do Cocó

Visando realizar o plantio de até 100 mil espécies nativas e ao mesmo tempo promover um trabalho de educação ambiental, a Festa Anual das Árvores 2022 no Ceará teve seu lançamento oficial na manhã deste domingo (20), em solenidade no Polo de Lazer da Aerolândia, em Fortaleza.

O evento segue até o dia 27 março e está alinhado à Lei Estadual nº 16.002/2016 do Programa de Valorização das Espécies Vegetais Nativas.

As atividades, geridas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), começaram com o plantio de mudas na área incendiada do Parque do Cocó, que perdeu cerca de 300 árvores em uma extensão de 46 hectares em novembro. Ao todo, 600 mudas serão plantadas na região.

"A Festa Anual das Árvores faz uma campanha da importância da árvore na nossa vida: melhora o clima, ela captura carbono e garante que as nascentes possam se desenvolver bem, e sobretudo a biodiversidade, a fauna e a flora que precisam ser preservadas no Ceará. Então até o fim do ano nós queremos plantar 100 mil árvores, com parceiros privados e públicos, envolvendo a sociedade em um grande trabalho de educação ambiental", declarou o titular da SEMA, Artur Bruno.

Legenda: Iniciativa visa chegar a 100 mil árvores nativas plantadas até o final de 2022 Foto: Rafaela Duarte

Para que o objetivo seja alcançado, o Estado conta com uma rede de apoio envolvendo a participação simultânea de 151 municípios e 20 Unidades de Conservação estaduais, além de cerca de 300 escolas estaduais, ONGs, instituições públicas e empresas privadas.

Além disso, são quase 10 mil integrantes do programa Agente Jovem Ambiental (AJA) na participação das ações. Cada árvore semeada terá informações registradas em um aplicativo, como fotos feitas pelos voluntários, com georreferenciamento.

