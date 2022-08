Feriado do Dia do Estudante no Ceará será adiado para sexta (12) nas escolas particulares

O feriado do Dia do Estudante no Ceará, originalmente comemorado no dia 11 de agosto, será adiado para a sexta-feira (12) nas escolas particulares. A informação foi confirmada pela presidente da União das Escolas do Ceará (Unesc), Rejane Souza.

A data de folga foi unida ao fim de semana que já seria prolongado por causa do feriado da capital cearense, comemorado segunda-feira, 15 de agosto, que faz referência à padroeira da Cidade. Assim, os estudantes terão um feriadão prolongado.

"Dia 11, que é o feriado do Dia do Estudante, foi jogado para o dia 12. Foi adiado. E dia 15 é feriado. Então nós temos aí o último feriadão do ano. Dia 12 e dia 15, na sexta e segunda", explicou Rejane.

Data é feriado? Entenda

O Dia do Estudante é celebrado há 94 anos no dia 11 de agosto. Entretanto, até hoje não está inclusa na lista oficial de feriados nacionais, podendo alterar o cronograma letivo, a depender do critério de cada escola.

Na Capital, a decisão de aderir ou não pode ser diferente entre instituições de ensino. Nesse caso, as escolas municipais, estaduais e particulares podem ter diferentes cronogramas.

