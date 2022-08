Feriado de Dia de Nossa Senhora da Assunção; veja o que abre e fecha em Fortaleza

O Dia de Nossa Senhora da Assunção, comemorado nesta segunda-feira (15), é considerado feriado municipal em Fortaleza, onde a santa é padroeira. A data é a última folga prolongada de 2022 — acontece próximo ao fim de semana — e altera o funcionamento de alguns estabelecimentos na cidade.

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), anunciou que órgãos governamentais sediados na Capital têm ponto facultativo neste dia. Já os serviços essenciais estaduais se mantém com operação normal, conforme a gestora.

DIA DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO

Legenda: Santa é padroeira da capital do Ceará Foto: Shutterstock

A data já estipulada historicamente pelo calendário religioso celebra em 15 de agosto a Assunção de Maria Santíssima ao céu — subida de corpo e alma de Maria ao céu —, conforme o dogma definido pelo papa Pio XII em 1° de novembro de 1950.

No cristianismo, Maria é a mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Jesus, por isso, é recebida imediatamente no Reino do Senhor após o corpo material falecer na Terra. O fato bíblico é considerado pela Igreja Católica uma lembrança de que a verdadeira casa dos cristãos é no céu.

"Nossa Senhora da Assunção recorda-nos que a nossa verdadeira pátria é o Céu e oferece-nos o seu apoio materno, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com Cristo, no final da nossa peregrinação terrestre", explica o Vaticano.

O que funciona nesta segunda-feira (15) em Fortaleza

SUPERMERCADOS

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados do Estado funcionam normalmente no feriado, seguindo o horário individual de cada local.

LOJAS E COMÉRCIO

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas Fortaleza), este dia é ponto facultativo, então, as lojas de rua do Centro de Fortaleza decidem se abrem ou fecham neste dia.

Já o Centro Fashion se mantém fechado na data. Conforme a assessoria do local, o horário de funcionamento do centro comercial é de terça a sábados, das 9h às 19h, logo, a segunda-feira é um dia comumente sem expediente.

BANCOS

As agências bancárias localizadas em Fortaleza não operam neste feriado, conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb/CE). A organização frisou que o funcionamento nos outros municípios segue normalmente.

SHOPPINGS

Neste 15 de agosto, as lojas, os quiosques e as operações de alimentação e de entretenimento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy operam normalmente, entre 10h e 22h.

Os centros comerciais do Grupo Ancar na Capital — North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping — também seguem expediente normal nesta segunda-feira. Nos três estabelecimentos o horário de funcionamento é das 10h às 22h.

As lojas, quiosques e a praça de alimentação do Shopping Del Paseo operam normalmente, funcionando das 10h às 22h.

O Grand Shopping informou que abre normalmente nesta segunda-feira, com os estabelecimentos comerciais e praça de alimentação atuando entre 10h e 22h.

O Shopping Benfica divulgou que a praça de alimentação, as lojas e os quiosques abrem normalmente, entre 10h e 22h.

As operações de alimentação e de lazer, além de supermercados e algumas lojas de departamento do Iguatemi Bosque funcionam neste feriado. Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer operam das 10h às 22h, já os restaurantes das 11h às 23h.

LOTÉRICAS

Segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Estado do Ceará (Sindiloce), a Caixa Econômica Federal estipula que os estabelecimentos devem seguir o expediente bancário na Capital, mas devido à autonomia de cada empresário, a data é facultativa.

O presidente da organização, Custódio Albano, acredita que a maioria das agências fecha, e as que abrem atuam em esquema de meio expediente.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

O Sindipostos Ceará informou que os postos de combustíveis da Capital funcionam normalmente neste, com abertura mínima entre 6h e 22h.

FARMÁCIAS

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE), o setor abre normalmente nesta data em Fortaleza.

RESTAURANTES

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE) informou que os estabelecimentos funcionam normalmente.

TJCE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJ CE) informou que opera em regime de plantão eletrônico em Fortaleza neste dia. Nas comarcas em que não é feriado, o funcionamento ocorre normalmente, conforme a instituição.

Metrofor e VLT

As linhas operadas pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) em Fortaleza têm funcionamento normal neste dia.

ENEL

A Enel Distribuição Ceará (Enel) que montou um esquema de atendimento para este feriado na Capital. A distribuidora mantém as equipes, com diversos profissionais, atuando normalmente na data para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará. No entanto, as lojas de atendimento sediadas no município fecham e retornam o funcionamento na terça-feira (16).

