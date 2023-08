Feira Mulher em Foco reúne dezenas de mulheres no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza

A tarde deste sábado (26) foi de programação intensa focada nas mulheres do bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, durante a Feira Mulher em Foco, realizada pelo Diário do Nordeste. Em evento aberto ao público, a praça do Polo de Lazer do bairro recebeu estandes de mulheres empreendedoras de diversos setores e locais da cidade, com serviços de beleza especiais.

Um deles, inclusive, foi o de esmaltação gratuita, oferecida no 'Espaço da Beleza' por alunas do curso de manicure e pedicure, uma das novidades oferecidas pela feira este ano. Ao todo, 15 mulheres foram capacitadas de forma gratuita no último mês de agosto no Instituto ACRE, parceiro do Diário do Nordeste.

Na Feira, quem passou pelo local ainda pode conferir estandes de gastronomia, moda, artesanato, acessórios, além de uma apresentação de dança com mulheres da melhor idade. Para animar o público do evento, a DJ Maria Tavares foi a escolhida para comandar a programação musical.

A feira contou com o patrocínio da Assembleia Legislativa e apoio do Governo do Ceará.

Legenda: Feira também teve programação musical e serviços de beleza gratuitos Foto: Sistema Verdes Mares

Feira Mulher em Foco

A Feira Mulher em Foco integra o Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares criada como forma de auxílio no combate à violência contra as mulheres. Com isso, o evento busca gerar oportunidades para que elas sejam valorizadas, proporcionando a si mesmas a independência financeira.

"O SVM encontrou no incentivo ao empreendedorismo feminino uma maneira de contribuir na prática com a necessária e urgente mudança dessa realidade", reforça Erick Picanço, diretor comercial e de marketing do SVM.