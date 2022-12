Feira Mulher em Foco expõe empreendedorismo feminino no próximo domingo (11)

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino em Fortaleza, a Feira Mulher em Foco será realizada no próximo domingo (11), das 16h às 21 horas, no estacionamento da Areninha Murilão, no bairro Messejana. Ao todo, serão 26 expositoras com trabalhos em segmentos como arte, gastronomia, moda e bem-estar. A entrada é gratuita.

Além dos estandes, a programação do evento também contará com apresentações culturais protagonizadas por mulheres, como o espetáculo “Um tiquinho de Nada”, apresentado por Sâmia Bittencourt, e apresentação de uma roda de capoeira com a Mestre Nega e mulheres do grupo Acas.

O evento é realizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM), com patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará, apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, e integra as ações do Projeto Elas, que busca incentivar a independência feminina e valorizar oportunidades proporcionadas pelo empreendedorismo. Segundo Rainarah Fontenelle, Coordenadora de Eventos do SVM, uma das preocupações ao convidar as expositoras foi contemplar os diferentes perfis de empreendedoras que atuam na Capital, como mulheres pretas, trans, mães solos, entre outras.

Rainarah explica que o projeto busca valorizar mulheres vencedoras, que deram a volta por cima e conseguiram mudar suas realidades. “Todas as mulheres que estarão lá são provedoras de suas famílias. Temos que mostrar esse lado. O Projeto Elas como um todo traz a importância da valorização da mulher, do respeito e do reconhecimento e, agora, é hora de mostrar o sucesso, a vitória, o momento de realização de todas elas”, comenta.

Uma segunda edição da Feira Mulher em Foco está sendo programada para os dias 27 e 28 de dezembro, também no estacionamento da Areninha Murilão, com mais atrações e expositoras.

Programação - 16h às 21h

Gastronomia

Artesanato

Moda

Bem-estar



Programação Cultural

16h

Apresentação – Dj Maria Tavares

17h20

Espetáculo "Um Tiquinho de Nada" - Sâmia Bittencourt

18h

Apresentação – Roda de capoeira com Mestra Nega e mulheres da capoeira (Grupo ACAS)

18h40

Apresentação - Batuque de Mulheres (com cortejo)

19h30 às 21h

Apresentação – Samba da Mica

Serviço

Feira Mulher em Foco

Data: 11/12, das 16h às 20h

Local: Estacionamento da Areninha Murilão

Endereço: Rua Manuel Castelo Branco, 700 - Messejana

Todas as atividades são gratuitas