Falta comida, renda e saneamento: 8 a cada 10 crianças e adolescentes do CE passam por privações

Chega a 83% o percentual de crianças e adolescentes cearenses, de até 17 anos, com alguma privação de acesso a direitos básicos, como educação, saneamento e renda, de acordo com um novo estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), lançado nesta terça-feira (14).

Ou seja, 8 em cada 10 jovens no Estado enfrentam algum problema relacionado à pobreza. A pesquisa “As Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência no Brasil” alerta para a urgência de priorizar políticas públicas, com recursos suficientes, para essa população.

Os pesquisadores chamam atenção para a sobreposição de carências para meninos e meninas. Veja as áreas mais comprometidas no Ceará:

Saneamento - 62,2%

Renda - 58,6%

Informação - 19,4%

Água - 12,5%

Moradia - 8,2%

Educação - 5,9%

Trabalho infantil - 3,1%

Eles consideram os seguintes aspectos:

padrões de alimentação não considerados apropriados pelas famílias;

crianças que frequentam a escola com atraso ou nem frequentam;

crianças que vivem em casas precárias sem banheiro ou água canalizada.

Para avaliar a “pobreza multidimensional”, foram utilizados dados oficiais do IBGE até 2019, último ano para o qual há informações disponíveis para todos os oito indicadores analisados. Apenas renda e alimentação (2021) e educação (2022) tiveram atualização.

Estudo do Unicef Por conta da pandemia, apesar dos avanços em determinadas áreas até 2019, entre 2020 e 2022 houve piora em alguns indicadores que compõem a pobreza multidimensional.

Isso porque privações de renda podem fazer com que crianças e adolescentes sejam atingidos(as) por privações de direitos em outras dimensões, um reflexo direto das condições econômicas de pessoas abaixo da linha de pobreza monetária.

Liliana Chopitea, chefe de Políticas Sociais, Monitoramento e Avaliação do Unicef no Brasil, explicou ao Diário do Nordeste que a pandemia afetou a atualização e a qualidade dos dados disponíveis, mas que isso não é obstáculo para a tomada de decisões do poder público.

“Os desafios não são novos e nem é uma notícia nova esse panorama multidimensional. Só queremos chamar atenção para onde devem ser as prioridades, e esperamos que esse panorama facilite onde é preciso investir”, entende.

Série de ações

O cenário só poderá ser revertido, sugere o Unicef, com a aplicação de políticas públicas que beneficiem não só crianças e adolescentes, mas também mães, pais e responsáveis:

Priorizar investimentos em políticas sociais; Ampliar a oferta de serviços e benefícios a crianças e adolescentes mais vulneráveis; Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente; Promover a segurança alimentar e nutricional de gestantes, crianças e adolescentes, garantindo o direito humano à alimentação adequada e reduzindo o impacto da fome e da má nutrição nas famílias mais empobrecidas; Implantar com urgência políticas de busca ativa escolar e retomada da aprendizagem, em especial alfabetização; Priorizar, no âmbito das respectivas esferas de gestão, a agenda de água e saneamento para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas; Implementar formas de identificar precocemente as famílias vulneráveis, identificar ofertas específicas no ambiente escolar e ampliar e fortalecer a política de proteção social; Implementar medições e o monitoramento das diferentes dimensões da pobreza e suas privações por um órgão oficial do Estado.

