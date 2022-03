Falhas em prédio do Ministério da Saúde em Fortaleza são denunciadas e Defesa Civil faz vistoria

Fiscais da Defesa Civil de Fortaleza realizaram visita técnica, na manhã desta quinta-feira (3), a um antigo prédio onde funciona a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde (Sems-CE), que corre riscos estruturais desde o ano passado. O imóvel fica no Centro da Capital cearense.

Há quatro meses, uma equipe técnica da Defesa Civil já havia realizado uma vistoria no local e recomendado obras de reparação que, até o momento, não foram efetuadas.

O prédio de cinco andares, onde já funcionou a sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) até o início de 2020, hoje exibe aparência de abandono, com pichações, pintura descascada e rachaduras.

Legenda: Estrutura foi analisada em vistoria durante esta quinta-feira Foto: Defesa Civil

"Os agentes foram recebidos pelo superintendente do órgão federal, Roberto Rocha de Araújo, que informou estar adotando as medidas recomendadas pela Defesa Civil, além de transferir para outro local as atividades, desocupando assim a atual sede", informou a repartição municipal.

Funcionários insatisfeitos e temerosos de possíveis incidentes resolveram denunciar a situação ao Ministério Público do Trabalho no Ceará (MPT-CE). O órgão informou que recebeu quatro denúncias sobre as condições do prédio, entre os dias 15 e 22 de fevereiro deste ano, referentes “à estrutura física do local, eletricidade, hidráulica etc”.

No dia 16 de fevereiro, o MPT-CE expediu notificação para que o Ministério da Saúde apresentasse documentos comprovando a conformidade do edifício com normas técnicas de segurança da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea).

Legenda: O responsável pelo prédio recebeu o documento e solicitou prazo de seis meses para fazer as reformas necessárias e eliminar qualquer risco Foto: Defesa Civil

Como não recebeu manifestação do Ministério da Saúde até a última quarta (2), o MPT-CE declarou que vai expedir notificações para Superintendência Regional do Trabalho, Corpo de Bombeiros, Crea e Defesa Civil, “recomendando a adoção de medidas urgentes”.

Em nota, a Superintendência informou que vai ocupar um prédio do Ministério da Economia (ME) no bairro Aldeota. Por ora, “aguarda um cronograma” do ME para iniciar a mudança.

Ao mesmo tempo, “esclarece que há um ano vem tomando todas as providências cabíveis para manter a segurança e bem estar de seus servidores” em relação ao antigo prédio. Porém, não declarou se a estrutura passará por reformas.

Prazo para regularização

Em outubro de 2021, a Defesa Civil de Fortaleza vistoriou o local e elaborou um relatório técnico “com as avarias encontradas na estrutura” - no entanto, não detalhou quais. O responsável pelo prédio recebeu o documento e solicitou prazo de seis meses “para fazer as reformas necessárias e eliminar qualquer risco”.

No dia 30 de novembro passado, a Defesa Civil deferiu o pedido e aguarda a realização das obras. Ou seja, o prazo final para as adequações é maio. Porém, nesta quinta-feira (3), o órgão resolveu enviar equipe para fazer nova vistoria.

“Caso as obras não tenham sido iniciadas, o responsável pela edificação será notificado novamente, havendo a possibilidade de interdição, caso os riscos tenham se agravado”, explica.

Denúncias

Riscos na estrutura de imóveis podem ser informados à Defesa Civil de Fortaleza por meio da Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.