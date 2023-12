Faculdade Senac Ceará está com matrículas abertas para 2024.1

A Faculdade Senac está com matrículas abertas para 2024.1 nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Comercial e Segurança da Informação. A instituição está com oferta especial de 30% de desconto, válida até o final de dezembro. Porém, as matrículas seguem até o final de janeiro, com aulas previstas para o início de fevereiro.

A Faculdade Senac possui conceito máximo no Ministério da Educação (MEC), com nota 5. A modalidade de curso é presencial, com turnos manhã e noite nas graduações que oferece. “São graduações idealizadas com os empresários do setor do comércio de bens, serviços e turismo, contemplando suas principais carências na prática profissional. Os cursos, portanto, atendem às demandas do mercado e visam à empregabilidade”, explica Luís Antônio Rabelo, diretor da faculdade.

“Aqui você estará frente a frente com professores com grande experiência na carreira docente e antenados com o mundo do trabalho, algo que você não vai achar nos livros. Nossos professores são facilitadores da aprendizagem e mediadores no desenvolvimento de competências profissionais”, garante ele.

Entre os benefícios que o aluno matriculado na faculdade recebe estão descontos especiais sobre todos os serviços do Sistema Fecomércio, tais como: restaurantes, atividades físicas e esportivas, odontologia, saúde, acesso ao Hotel Ecológico Sesc Iparana, cursos de idiomas, cursos profissionalizantes, entre outros.

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

A matriz curricular do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Senac Ceará foi estruturada tendo como premissa básica a formação de um profissional voltado para as especificidades do mercado local, regional, nacional e internacional.

Gestão Comercial

O curso presencial de Gestão Comercial vai formar futuros coordenadores, gerentes e supervisores das áreas da Saúde, Educação, Hotelaria, Indústria, Prestação de Serviços e Varejo.

Segurança da Informação

Cabe ao aluno formado, dentre outras atribuições: projetar, desenvolver, gerenciar, testar, implantar, integrar, propor e avaliar soluções para a garantia da confidencialidade, integridade e disponibilidade dos recursos de Tecnologia da Informação.

Serviço

FACULDADE SENAC

Início das aulas: 15/02/2024

Local: Senac Centro (Av. Tristão Gonçalves, 1245 – Centro)

Mais informações: https://www.ce.senac.br/ e www.faculdadesenacce.com.br/

Contato: (85) 3270.5400 / (85) 99191.3667