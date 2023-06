Ex-superintendente da Rffsa, Ruy do Ceará morre aos 86 anos

Faleceu, nesta sexta-feira (23), em Fortaleza, o ex-superintendente da Rffsa, o engenheiro Ruy do Ceará, aos 86 anos.

O velório acontece na Funerária Ethernus, na Aldeota, onde, neste sábado (24), será celebrada missa de corpo presente a partir das 14 horas. O enterro será realizado no Cemitério Parque da Paz, às 16 horas.

Além de superintendente da Rffsa, Ruy do Ceará foi presidente do Náutico Atlético Cearense e dirigente do Ferroviário Atlético Clube. Nas redes sociais, o clube publicou homenagem ao ex-dirigente e decretou três dias de luto oficial.

Ruy do Ceará deixa esposa e quatro filhos.