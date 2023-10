Evolution Central Park une conforto e praticidade em região privilegiada da Capital

Com presença consolidada no mercado, o Evolution Central Park, da Otoch Empreendimentos, é uma iniciativa que proporciona a praticidade de se morar e trabalhar ao lado de um dos principais shoppings da Capital, o RioMar Fortaleza.

O complexo conta com 10 torres, todas prontas, divididas entre condomínios residenciais e comerciais. O investimento total foi superior a R$ 500 milhões e, nos mais de 10 anos de trajetória, contribuiu para a urbanização da região.

Dentro do Evolution Central Park, edifícios residenciais contam com variedade de apartamentos disponíveis que contemplam perfis distintos de moradores, desde pessoas que buscam espaços menores até famílias que precisam de quatro suítes.

No caso do Broadway, há opções de apartamentos de 189m², 165m² e 138m², todos com três vagas de garagem. Já o Metropolitan possui unidades com 130m², 110m² e 95m².

Além deles, o Brooklin conta com duas plantas de apartamentos: uma de 65m², com três quartos e duas vagas de garagem, e outra com apartamentos de 55m², dois quartos e uma vaga de garagem.

Legenda: O complexo conta com praça para visitantes e moradores Foto: Divulgação

“O Complexo Evolution é um grande atrativo, pois agrega a possibilidade de morar bem ao lado do trabalho e do Shopping RioMar Fortaleza. No complexo, além da Praça Estrigas e Nice, com 10 mil m² distribuídos para esporte e lazer, há o atrativo de morar a poucos minutos da Praia do Futuro”, destaca Jorge Otoch, sócio-diretor.

Oportunidades de negócios

Já para quem busca opções comerciais, o condomínio empresarial ITC Central Park conta com salas a partir de R$ 332.000,00, para espaços com 28m², indo até pavimentos corporativos completos de 533m², com valor de R$ 6.394.000,00.

As opções contemplam espaços para diferentes tipos de negócios, como empresas que demandam ter uma sala de reunião dedicada, consultórios médicos com recepção, entre outros.

Legenda: Mais de R$ 500 milhões já foram investidos no empreendimento Foto: Divulgação

O empreendimento é composto por duas torres empresariais, ambas com um heliponto em cada, contando com salas de reunião e auditórios, localizadas em frente ao shopping RioMar Fortaleza, além de terem mais de mil vagas de estacionamento.

Jorge Otoch reforça que o ITC é um empreendimento comercial consolidado, que abriga desde pequenas empresas a multinacionais.

Serviço

Saiba mais sobre o Complexo Evolution

Telefone: (85) 99290-5775

Site: https://otoch.com/

Instagram: @otochempreendimentos

Facebook: otochempreendimentos