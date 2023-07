Eusébio irá ganhar novo empreendimento focado em estética e mecânica automotiva

A cidade de Eusébio, localizada na região metropolitana de Fortaleza, será sede de um empreendimento inovador, especializado em estética, mecânica e performance de carros. O Premium Service | ACB Engenharia Automotiva, unirá a expertise das duas empresas que atuam no ramo automotivo em Fortaleza, para oferecer serviços que tem como alvo o público apaixonado por carros.

Neto Damasceno, proprietário da Premium Service, explica que o novo empreendimento ofertará em um só lugar serviços de estética automotiva como lavagem, envelopamento, polimento, vitrificação, além de aplicação de PPF, tendência de mercado no quesito proteção automotiva. Além disso, a oficina mecânica realizará revisão para veículos premium, populares e diesel, alinhamento 3D, troca de óleo e filtro, park assist, venda de pneus, entre outros.

“Para os serviços de PPF, que exigem o uso de alta tecnologia, já que implantamos uma nova película de proteção no automóvel, nós importamos uma máquina da China para oferecer aos nossos clientes do Eusébio um melhor acabamento e agilidade na execução desses serviços”, afirma Neto.

Arthur Castelo Branco, proprietário da ACB Engenharia Automotiva, reforça que o equipamento contará com um investimento pesado em tecnologia para a oferta de serviços. “Pela demanda da região, nós estaremos apostando no atendimento e serviços mais premium. Montamos uma estrutura toda climatizada, desde a recepção, passando pela oficina até a parte de estética automotiva. Além disso, atenderemos os carros atuais do mercado até os modelos médios e populares. O cliente que procurar a nossa empresa pode ter a expectativa de que vai encontrar os melhores serviços, equipamentos, profissionais e estrutura”, garantiu ele.

O novo empreendimento contará com a qualidade e o suporte de duas marcas consolidadas no mercado automotivo de Fortaleza: a Premium Service e a ACB Engenharia Automotiva. Com uma cartela de clientes como artistas e empresários, a Premium Service traz para o Eusébio uma cultura de cuidar do carro da forma correta, com técnicas adequadas e cuidado redobrado com o automóvel. Já a ACB Engenharia soma com o seu know-how em projetos inovadores no segmento de performance automotiva.

“São duas marcas sólidas no mercado trazendo inovação, praticidade, exclusividade e qualidade para quem gosta de cuidar do carro. Nosso foco com essa junção é trazer comodidade ao público de amantes de carro do Eusébio, além de uma estrutura que ainda não foi vista no estado”, afirmou Neto Damasceno.

Com previsão de inauguração para o dia 24 de julho, o Premium Service | ACB Engenharia Automotiva funcionará no Shopping Buena Vista (Av. Farias Brito, bairro Amador) e já está realizando alguns serviços, como full PPF e polimentos, no endereço.

Serviço

Premium Service| ACB Engenharia Automotiva

Instagram @premiumacb

Endereço : Shopping Buena Vista - Eusébio

Av Farias Brito S/N - Lojas 3 a 7

Contato: (85)985883647