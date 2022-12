Estudante de Fortaleza se torna o mais jovem a ser aprovado no ITA, aos 14 anos

O estudante Caio Temponi, de 14 anos, aluno do Colégio Farias Brito, em Fortaleza, é o mais jovem da história a ser aprovado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A notícia foi compartilhada pelo reitor da instituição, Anderson Correia, nesta quarta-feira (14), por meio das redes sociais.

Nascido no Rio de Janeiro, mas vivendo no Ceará, Caio tem um currículo extenso quando o assunto é a quantidade de aprovações em seletivas de universidades em todo o Brasil.

Legenda: Notícia foi compartilhada pelo reitor do ITA Foto: reprodução/Linkedin

Entre as principais conquistas, acumula duas aprovações no curso de medicina da Universidade Fortaleza (Unifor), o primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (Uece), o primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), aos 12 anos, e, além disso, uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática.

Dedicação familiar

Antes de chegar ao Ceará, Caio vivia em Três Rios, no Rio de Janeiro. Por lá, a família deixou o próprio negócio, em que funcionava uma pequena empresa de transporte, para se dedicar aos estudos do menino.

Nesse meio tempo, desde muito pequeno, Caio já apresentava alguns indícios de superdotação. Segundo relatos da família, ele decorou, ainda aos três anos, toda a tabuada em apenas um dia. Atualmente, estudando até 10 horas por dia, ele também divide o tempo em atividades como jogar ping-pong com os amigos e torcer pelo Flamengo.

"Estudo de 7h da manhã até 20h na semana. Aos sábados, costumo estudar de oito até 18h. Pela manhã, gosto de revisar o que vi na semana", disse em março deste ano em entrevista ao Diário do Nordeste.

