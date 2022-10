Estudante de 11 anos morre após passar mal em escola pública municipal de Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, comunicou a morte de um estudante da rede pública municipal na manhã desta sexta-feira (14). Segundo o gestor, Keven Viana de Sousa, de 11 anos, se sentiu mal, foi socorrido, mas não resistiu.

Keven cursava o 5º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Professor Francisco de Melo Jaborandi, no Jangurussu. Ele chegou a ser socorrido por servidores do colégio e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Dedico minha solidariedade a toda a família, aos amigos e à comunidade escolar", disse Sarto nas redes sociais. Segundo o gestor, a prefeitura tem assegurado apoio aos familiares, aos estudantes e aos trabalhadores da unidade de ensino. "Que Deus conceda conforto neste momento de profunda dor", concluiu.

Aulas suspensas

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (SME) informou que presta acompanhamento psicológico à comunidade escolar e que as atividades desta sexta (14) na unidade educacional foram suspensas após a fatalidade.