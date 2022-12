Estátua do Padre Cícero ganha iluminação laranja em alusão a campanha nacional do câncer de pele

A estátua do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, recebe até o próximo dia 12 de dezembro iluminação especial na cor laranja em referência a campanha nacional do câncer de pele. A iluminação que naturalmente é na cor branca foi alterada na última quinta-feira, 8.

O objetivo é conscientizar a população para a necessidade de adotar cuidados específicos para evitar o câncer de pele, doença que corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Quando a doença é diagnosticada no início, as chances de cura chegam a 90%.

O equipamento turístico religioso é o mais visitado de todo o Sul do Estado e atrai, anualmente, mais de um milhão de pessoas. Diante ao alto fluxo de visitantes que passam pelo Horto do Padre Cícero, a estátua constantemente muda de cor adequando-se as cores de cada campanha mensal.

Cuidados

A exposição excessiva e sem proteção ao sol é a principal causa de câncer da pele. Ele pode se manifestar como uma pinta ou mancha, geralmente acastanhada ou enegrecida; como uma pápula ou nódulo avermelhado, cor da pele e perolado (brilhoso); ou como uma ferida que não cicatriza.

Além do autoexame e de visitas periódicas ao dermatologista, a prevenção ao câncer de pele é bem simples: cuidados com a exposição excessiva aos raios solares e o uso de protetores.

O Dezembro Laranja é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia para ressaltar a importância dos cuidados com a pele e alertar sobre o diagnóstico e o tratamento desse tipo de câncer, que segundo a SBD é o mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos por ano.

