Escola Yolanda Queiroz comemora 40 anos de fundação com solenidade e programação especial

A Escola Yolanda Queiroz comemora 40 anos de fundação na próxima quarta-feira (22) e contará com uma programação especial para a data, durante o período da manhã e tarde. Segundo o portal da Fundação Edson Queiroz (FEQ), o evento terá uma solenidade com a presença da presidente da FEQ, Lenise Queiroz Rocha.

A comemoração terá apresentações da Orquestra Sinfônica, do Coral Infantil da Escola, assim como um show de mágica. No local, serão espalhados brinquedos infláveis.

Além disso, as mais de 500 crianças matriculadas na instituição receberão lanches e lembrancinhas.

Inauguração da escola

A Escola Yolanda Queiroz, mantida pela FEQ, foi inaugurada no dia 23 de julho de 1982. A instituição oferece educação acessível para filhos dos funcionários da Universidade de Fortaleza e moradores do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.

Para o coordenador da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor, Marcus Mauricius, esse movimento reforça o comprometimento da instituição em promover o desenvolvimento social, educacional, cultural, esportivo e ambiental do Ceará.

Marcus Mauricius Coordenador da Divisão de Responsabilidade Social da Unifor “É um dos mais antigos e importantes projetos de Responsabilidade Social da Fundação Edson Queiroz. Por lá já passaram milhares de crianças que tiveram uma educação inclusiva, solidária e cidadã. A Escola Yolanda Queiroz é exemplo de inclusão e transformação social”.

Conforme o vice-reitor de extensão da Unifor, Randal Pompeu, a FEQ oferece todo o material didático, lanche, salas computadorizadas, grupos de música e professores. "De modo a proporcionar a formação de capital humano e desenvolvimento de habilidade das crianças envolvidas", conclui.

Compromisso com a educação

A professora e diretora da Escola há 11 anos, Mônica Galeão, apontou que é uma felicidade poder fazer parte da transformação da vida das crianças.

“Inclusive, a palavra ‘transformação’, em todos os sentidos, resume esse ano de comemorações. Há 40 anos estamos promovendo a transformação em vários âmbitos: social, educacional e ao nível de conhecimento", detalhou.

Mônica é responsável por comandar uma equipe de 42 pessoas. Ao falar sobre os estudantes que já saíram, lembrou que o aluno com bom resultado no vestibular da Universidade de Fortaleza (Unifor), tem a possibilidade de receber bolsa integral na instituição do ensino superior.

