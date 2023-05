Entrada do Bom Jardim deve ser revitalizada com praça e arborização; confira projeto

A Secretaria da Infraestrutura de Fortaleza (Seinf) escolheu uma empresa para a requalificação da entrada do Bom Jardim, no cruzamento entre as Avenidas Osório de Paiva e Oscar Araripe, na última quinta-feira (4). Com investimento de R$ 3,93 milhões, são previstas reformas de vias, construção de praça e arborização do espaço com 13,38 mil m² de área.

A obra deve ser finalizada em 8 meses após assinatura do contrato com a construtora definida, mas não há prazo divulgado para esse procedimento.

A reportagem questionou à Seinf sobre a data para assinatura da ordem de serviço, mas não foi enviada resposta até a publicação deste material. O projeto foi divulgado no Portal de Compras de Fortaleza ainda em março deste ano.

Legenda: Projeto prevê melhoria da mobilidade urbana Foto: Fabiane de Paula

As obras devem se estender pela Avenida Oscar Araripe, passando pelos cruzamento com as ruas Vicente Pinheiro, Monsenhor Sabino Feijão até a Raimundo Pinheiro. Foi constatada pela Seinf uma intensa movimentação no espaço público.

Legenda: Detalhamento das intervenções que serão realizadas no bairro Foto: Seinf/Reprodução

Essa proposta é planejada para melhorar a mobilidade urbana e criar espaços de convivência. “Atualmente a área de intervenção encontra-se em abandono necessitando de intervenções em seu entorno”, detalha o edital publicado pela Seinf.

São previstas no projeto:

Vias compartilhadas por veículos, bicicletas e pedestres;

Piso da faixa compartilhada com blocos de concreto intertravados vermelhos e cinzas;

Passagens elevadas para pedestres;

Iluminação da via em LED;

Arborização composta por espécies nativas e adequadas ao local;

Mobiliário urbano dando suporte ao conceito de convivência nas calçadas;

Praça com playground, mesas de jogos, futmesas, bicicletário, mobiliário e áreas ajardinadas.

Também devem ser construídas rampas de concreto nas esquinas para a travessia dos pedestres, como forma de dar acessibilidade às ruas. Serão construídas rampas para o acesso de carros às garagens.

Legenda: Espaço de convivência será criado na entrada do bairro Foto: Seinf/Reprodução

O mobiliário urbano será feito de concreto e madeira sintética maciça devido ao conforto e à boa durabilidade. As peças serão usadas em áreas de convivência e permanência da população.

Legenda: Projeto de revitalização para área de entrada do bairro Foto: Seinf/Reprodução

Demanda popular

A líder comunitária Mara Zenilce contextualiza que essa revitalização está prevista no Orçamento Popular Participativo, que é um instrumento democrático no uso dos recursos públicos, há mais de 10 anos.

“É uma demanda da população, porque todos os bairros têm faixa de entrada e o Bom Jardim com 270 mil não tinha essa revitalização”, frisa. Ainda nesta semana, a líder comunitária deve participar de reuniões oficiais para ter mais detalhes sobre a obra.

Legenda: Configuração de como deve ficar rua após reforma Foto: Seinf/Reprodução

Zenilce avalia a necessidade de outras intervenções, principalmente, para a criação de equipamentos esportivos para a juventude.

“Nós não temos um campo de futebol e os jovens saem daqui para jogar na Areninha perto da ponte, mas todos os dias temos queixas diferentes por causa do território”, explica sobre as restrições na circulação de pessoas imposta por organizações criminosas.

Legenda: Também devem ser feitos espaços de convivência Foto: Fabiane de Paula

Mara Zenilce Líder Comunitária É muito descaso do Poder Público, porque entra e sai prefeito e tem as demandas deles. Os vereadores fazem um quarteirão de calçamento e colocam no Instagram, mas deixam de lado coisas mais importantes

Os espaços abandonados no bairro acabam sendo usados para descarte de animais mortos, como Zenilce conta. Por isso, ela ressalta a importância de reformas para “dar mais valor ao nosso bairro”.

Ingrid Rabelo, assessora de Juventudes do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), no Grande Bom Jardim, acrescenta que intervenções para ocupação da comunidade contribuem para a segurança pública.

“Melhorias urbanas trazem proteção para as pessoas que utilizam o espaço além de estimular a venda de produtos, fortalecendo a economia local. Assim é uma sequência de efeitos positivos para a comunidade”, destaca.

