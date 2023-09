Entenda como exercícios físicos podem ajudar a saúde mental

Condição que afeta o dia a dia de 9,3% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a ansiedade prejudica diferentes esferas da vida. Quando se fala em cuidados com a saúde mental, buscar estratégias que melhorem o cotidiano dos indivíduos passa tanto por ações como a procura por tratamentos específicos, quanto pela criação de novos hábitos.

Uma das estratégias mais recomendadas por estudos, quando se fala em aliados para o tratamento da saúde mental, são os exercícios físicos. De acordo com Welton Godinho, presidente da Câmara de Educação Física e Saúde do Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região (CREF5), a prática regular de exercícios proporciona redução de estresse e ansiedade e aumenta a sensação de bem-estar.

Celebrado nesta sexta-feira (1º), o Dia do Profissional de Educação Física joga luz também a esses benefícios que são proporcionados ao se aderir a uma rotina de exercícios.

“A atividade física é associada a um menor risco de desenvolvimento de transtornos mentais, como a própria depressão e ansiedade já citados, e por uma maior interação social, pois algumas atividades podem ser realizadas em grupo, o que proporciona uma oportunidade de integração social e combate o isolamento”, comenta Welton Godinho.

Um ponto destacado por Welton é que o exercício físico não pode ser considerado uma substituição dos tratamentos para doenças como depressão e ansiedade, mas, sim, estar unido a esses processos. “É importante destacar que os benefícios da saúde mental são acumulativos e, geralmente, se tornam mais evidentes ao longo do tempo. Sendo necessário consultar um profissional de educação física pra iniciar e conduzir esse programa de exercícios”.

Momento de recuperação

Estudante de medicina e diagnosticada com ansiedade e depressão, Rana Barbosa passou por momentos difíceis. Com a pressão do curso e outras atividades, acabou ficando em crise e trancando a faculdade. Para buscar uma melhora, passou a ser atendida por psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Junto a esses tratamentos, no último mês de junho, começou a realizar exercícios.

Após as primeiras semanas praticando, a jovem já relata uma melhora, ao ter mais disposição e ânimo para o dia a dia.

“Me ajudou também em relações familiares. Antes, eu tinha me afastado de várias pessoas e depois comecei a me aproximar de novo, conta Rana. Ela convida amigos e familiares para o treino como forma de se reaproximar deles. Além da musculação, a estudante também pratica aulas de beach tennis e spinning.

No caso do policial militar Clerton Nunes, problemas financeiros desencadearam uma depressão profunda nele, em 2022. Desde o início deste ano, Clerton vem sendo praticante assíduo de musculação, mantendo uma frequência semanal, o que trouxe benefícios para sua saúde mental e física.

Diferença entre exercício e atividade física

Apesar de serem termos relacionados, há diferença entre o significado de exercício e atividade física. Segundo Welton Godinho, ambos trazem impactos positivos na saúde dos indivíduos. Para diferenciar: