Entenda como a socialização na primeira infância beneficia as crianças

Processo fundamental para o desenvolvimento de habilidades interpessoais e de comunicação, a socialização precisa ser bem desenvolvida desde os primeiros dias de vida. A partir do contato com outras pessoas, os bebês e crianças se familiarizam com condutas, regras, costumes e linguagens da sociedade na qual eles estão inseridos.

“É importante mencionar que, de acordo com as novas descobertas da ciência, antes mesmo de nascer, as pessoas já estão em processo de socialização e, consequentemente, de aprendizagem. Logo, desde o seu nascimento, os bebês intensificam seus meios de socialização com todos que estão em seu convívio”, comenta Angélica Leal, secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância da Prefeitura de Fortaleza.

Durante o período da primeira infância, que compreende os primeiros seis anos de vida de uma pessoa, a chegada de novos conhecimentos é constante e agilizada. Dessa forma, as experiências de socialização também são internalizadas rapidamente pelas crianças.

“A mente está mais aberta e preparada para aprender melhor as informações e, com isso, vai ampliando suas experiências”, comenta Angélica Leal.

Por meio da socialização, as crianças são apresentadas a diferentes cenários, situações e pessoas, o que contribui para um crescimento com visão de mundo mais ampla e tolerante.

“A socialização também contribui para que a criança aprenda preceitos básicos de convivência, como esperar sua vez, dividir algo, entender, respeitar o próximo e compreender negativas e frustrações”, detalha Angélica Leal.

Socialização nas escolas

Um dos principais ambientes para que haja o desenvolvimento de relações entre as crianças, as escolas são espaços para a criação de laços, expansão das habilidades de fala e comunicação, entre outros aspectos.

Para Janice Alencar, professora da Rede Pública de Fortaleza, “diversas são as formas de expressão da criança: a oralidade é uma delas, como também o gesto, a expressão, a linguagem corporal e o desenho dizem muito sobre o seu desenvolvimento e pensamento das crianças”.

Sobre as brincadeiras, Janice comenta que elas são a principal atividade para a criação de enredos, para a experiência de diferentes papéis sociais, além de garantirem a vivência plena de uma “cultura infantil”.

Excesso de tempo de tela pode trazer prejuízos

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças de até 2 anos não devem ter nenhum tipo de contato com telas. Dos 3 aos 5 anos, o ideal é que o tempo diário não exceda os 60 minutos.

Conforme informações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), no caso de bebês que são expostos em excesso a telas, é possível que surjam casos de atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem.

Angélica Leal explica que, caso o uso de telas seja inevitável, é preciso que haja controle do tempo de uso, sempre com a mediação de um adulto para verificar as mensagens e os aplicativos utilizados.

Entre as recomendações da SBP para crianças dentro da faixa etária da primeira infância estão:

Para todas as idades: nada de telas durante as refeições e desconectar 1-2 horas antes de dormir;

Não permitir que as crianças e adolescentes fiquem isolados nos quartos com televisão, computador, tablet, celular, smartphones ou com uso de webcam; estimular o uso nos locais comuns da casa;

Criar regras saudáveis para o uso de equipamentos e aplicativos digitais, além das regras de segurança, senhas e filtros apropriados para toda família, incluindo momentos de desconexão e mais convivência familiar.

O projeto Primeira Infância é uma campanha do Sistema Verdes Mares (SVM), com apoio da Prefeitura de Fortaleza, e busca elucidar temas sobre esse período para o público, por meio de matérias no portal do Diário do Nordeste e conteúdos nas mídias do grupo.