Entenda como a nutrição nos primeiros anos de vida influencia hábitos alimentares

A nutrição na primeira infância é crucial para o desenvolvimento cognitivo da criança. Além de promover saúde e contribuir para o crescimento, é fundamental para que ela se torne um adulto saudável.

“Os hábitos adquiridos durante a primeira infância tendem a ser mantidos ao longo da vida”, observa a nutricionista Mariana Albuquerque, assessora técnica da Coordenadoria de Redes de Atenção Primária e Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. Ela explica como a alimentação adequada a partir dos primeiros seis meses surte efeito na saúde das crianças.

“Elas conseguem ter um rendimento escolar bem melhor, além do que vão ter uma energia diferenciada para praticar atividade física. Com relação ao convívio social, também são pessoas mais sociáveis, com o raciocínio lógico bem mais desenvolvido, além do que, isso vai refletir totalmente na sua vida adulta futura”, argumenta.

A influência da família também contribui para as escolhas alimentares dos pequenos. “Se estiver convivendo num ambiente onde sejam consumidos alimentos que não tenham o teor nutricional adequado, a criança vai ter aquela memória, vai entender que aquilo é o correto, vai continuar crescendo, consumindo muitas vezes e até levando para o colégio esses alimentos industrializados, processados e ultraprocessados. E o que acontece é a possibilidade dela se tornar um adulto que possa apresentar sobrepeso, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão”, alerta a nutricionista.

Deficiências nutricionais: como identificar

Quando a criança não está consumindo alimentos nutricionalmente importantes para saúde, o corpo dá sinais. “As deficiências nutricionais podem ser observadas, principalmente nos cabelos. Eles podem ficar ásperos e sem brilho. Às vezes eles até tendem a mudar um pouco de cor, dependendo do grau de desnutrição da criança ou de deficiência nutricional”, afirma Mariana Albuquerque. Ela alerta ainda para sinais como apatia e letargia como indícios de uma criança subnutrida.

De acordo com a profissional, alimentação rica em nutrientes começa desde a amamentação exclusiva, nos primeiros seis meses, e alimentação mais natural, sem industrializados, após a introdução alimentar. Evitar alimentos ricos em farinhas refinadas e apostar nos vegetais e na combinação arroz com feijão todos os dias é essencial para o equilíbrio nutricional.

“Crianças não precisam consumir refrigerantes, nem guloseimas como doces, balinhas e pirulitos. Não é saudável. Podemos começar a acostumá-las a comer uma uva, maçã, vegetais. Dessa forma, a gente vai estar ajudando aquele indivíduo a ser um adulto saudável”, arremata.

Projeto Primeira Infância

