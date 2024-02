Enel Ceará reconstrói 12,2 quilômetros de rede destruída pelas chuvas no Carnaval

A tempestade que atingiu Fortaleza e várias cidades do Ceará no último fim de semana causou destruição em vários pontos, e na rede elétrica não foi diferente. Foram 621 ocorrências de galhos sobre a fiação e quedas de árvores, sendo Fortaleza e a região metropolitana as áreas mais afetadas. Preparada para enfrentar a contingência, a Enel Ceará acionou imediatamente o plano de operação para contingências climáticas, com reforço de equipes em campo, priorização dos casos mais graves e 100% da operação das diferentes áreas da companhia voltada para o atendimento aos clientes afetados pelas chuvas.

De acordo com o responsável de Operação e Manutenção da Enel Ceará, Rosario Zaccaria, a companhia chegou a operar nas cidades afetadas com o dobro da quantidade de equipes com que atua em dias normais. “Isso é possível graças a todo o planejamento e preparação que fazemos para esse período de chuvas, que nos permitem remanejar equipes de funções comerciais para emergenciais, e entre regiões para os locais mais impactados”, explica.

Rosario enfatiza que, no total, incluindo postes danificados durante a tempestade e postes abalroados (que sofreram colisão de veículos), foram 56 postes substituídos em apenas quatro dias, uma verdadeira força-tarefa. Além disso, foram 41 transformadores trocados.

“Conscientes dos transtornos vividos pelos nossos clientes, trabalhamos noite e dia e conseguimos, em 48 horas, recuperar a energia de mais de 90% dos nossos clientes. Encerramos a terça-feira (14) já com praticamente 100% de recuperação, restando apenas alguns casos pontuais", afirma.

O responsável de Operação e Manutenção da Enel Ceará diz que, de acordo com as previsões meteorológicas, novas chuvas estão previstas para o estado, e a companhia está atenta às condições climáticas. “Acompanhamos com atenção as previsões e estamos preparados para atuar nos diferentes níveis de contingência. Nossa prioridade nesse momento é atender nossos clientes com agilidade e segurança”, reforça.

Em momentos de contingência, a Enel também opera com reforço nos canais de atendimento, mas orienta os clientes a sempre priorizarem os canais digitais, para agilizar o registro de falta de luz. É possível entrar em contato com facilidade pelo WhatsApp, no número (21) 99601-9608, ou usando o aplicativo da Enel Ceará, disponível gratuitamente. Também dá pra informar falta de luz pela agência virtual no site, www.enel.com.br.

