Endorfine Suplementos inaugura nova loja em Fortaleza neste sábado (15) com promoções

A Endorfine Suplementos inaugura neste sábado (15), a partir das 9h, uma nova loja na região sul de Fortaleza, localizada na Avenida Washington Soares, 4000, loja 6. Com promoções, personalização de garrafas térmicas e degustação de produtos, o evento também contará com música ao vivo e preços especiais em diversos suplementos.

O lançamento da nova unidade, de acordo com Luiz Cezar, proprietário da Endorfine, acontece em meio às comemorações pelo aniversário de quatro anos da empresa, que já conta com um espaço na avenida Rui Barbosa. Nessa programação de inauguração, segundo ele, o foco é oferecer aos novos clientes condições especiais na compra dos seus produtos.

Além de ser um momento especial para nós, o nosso evento de inauguração será uma ótima oportunidade para os clientes adquirirem seus suplementos com desconto especial. No dia da inauguração, por exemplo, estaremos ofertando creatina pura, na embalagem de 300g, por R$ 99, e parcelando garrafas térmicas em até 10x sem juros”, detalha Luiz.

Segundo o proprietário, a Endorfine Sul surgiu de uma oportunidade de negócio identificada pela empresa, que percebeu uma demanda crescente de atendimento presencial em vendas de suplementos na região próxima ao endereço da loja.

“Em um raio de 200 metros, próximo à nova unidade, nós temos mais de cinco academias, além de boxes de crossfit. Com tantos espaços para pessoas focadas em manter uma vida fitness, o entorno da Washington Soares é mais que um local de grande visibilidade, é um espaço estratégico para a venda dos nossos suplementos”, justifica.

A Endorfine Sul funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado até às 14h. Além do atendimento presencial, a loja também está disponível para pedidos por meio do whatsapp (85) 99954-8117, com entregas grátis para toda Fortaleza.

Serviço

Endorfine Suplementos

Instagram: @endorfinesuplementos

Contato: (85) 99954-8117

Endereço loja 1: Avenida Rui Barbosa 2420

Nova filial, loja 2: Avenida Washington Soares 4000 - Loja 06