Em Sobral, pré-natal de alto risco tem atendimento especializado

A gravidez é um período singular para as mulheres e as famílias, mas inúmeros fatores podem torná-la complicada, como diabetes, hipertensão, HIV, obesidade ou mesmo uso abusivo de drogas. Em Sobral, gestantes de alto risco recebem o atendimento especializado e multidisciplinar do município.

O serviço faz parte da série de reportagens “Cidade em Festa: especial Sobral”, publicada pelo Diário do Nordeste, em celebração aos 250 anos do município. Além da saúde, os campos da sustentabilidade e da educação também já foram abordados na série.

O Pré-Natal Municipal de Alto Risco foi instituído em 2005, desde a inauguração do Centro de Especialidades Médicas Dr. Aristides Andrade. Em 2020, foi instituída a Célula de Saúde da Mulher de Sobral, que incorporou o serviço no nível de atenção à saúde especializada, ofertando pré-natais para gestantes classificadas como alto risco.

O atendimento é feito por uma equipe interdisciplinar, formada por médicos obstetras, enfermeiras obstetras, nutricionistas e psicólogos. Além disso, as gestantes passam por exames específicos (USG obstétrica, morfológica e Doppler) e recebem atenção primária e terciária nos encaminhamentos, orientações e evoluções até o parto.

De acordo com Suelem Dias Monteiro Oliveira, gerente da Célula de Saúde da Mulher de Sobral, o trabalho começa com avaliação das gestantes pela equipe de Saúde da Família, que identifica os riscos associados durante o pré-natal. “Ao identificar o risco clínico da gestante, o Centro de Saúde da Família (CSF) possibilita agilidade no atendimento especializado e início oportuno de tratamentos, minimizando possíveis repercussões desfavoráveis para o binômio mãe-bebê”, afirma a gestora.

A agilidade no acesso ao pré-natal especializado de alto risco visa assegurar a gestação saudável, reduzindo os partos prematuros e a mortalidade materna e infantil. Suelem Dias destaca que em abril deste ano, a Célula de Saúde da Mulher realizou um grande mutirão de acesso ao serviço especializado, zerando e qualificando a fila. “Hoje, o tempo de espera entre a avaliação da Saúde da Família, regulação e agendamento demora, em média, 72 horas”, comemora.

Tratamento especializado

Por meio do cuidado especializado, as diversas patologias são tratadas e monitoradas entre as equipes de Saúde da Família e do pré-natal de alto risco. O acompanhamento é feito de acordo com as necessidades de cada mulher. Dependendo da situação, novos exames laboratoriais e/ou imagem, assim como cardiotocografias, são realizados e avaliados pelos especialistas. Gestantes com HIV, devido ao sigilo de sua identificação, são acompanhadas por especialista no Centro de Referência em Infectologia de Sobral (CRIS).

Outro benefício do serviço é o acompanhamento psicológico para ajudar as mulheres a lidarem com as emoções, ansiedades e expectativas do período gestacional. “O atendimento psicológico durante a gestação é de grande importância, principalmente quando se trata de uma gestação de alto risco. Tem como objetivo principal o alcance de uma maternidade mais leve e mais consciente das suas dificuldades e potencialidades. Cuidando das mães, cuidamos também dos bebês e preservamos infâncias de padrões repetitivos antes mesmo da criança nascer, possibilitamos o acolhimento das questões da mãe para que, fortalecendo-as, fornecendo este espaço de escuta e de intervenção, promovemos a saúde da família e melhorando os vínculos entre mãe e bebê”, analisa Suelem Dias.

Confira o vídeo sobre a estratégia de Saúde da Família no especial Cidade em Festa.