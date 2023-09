Em Sobral, Estratégia Trevo de Quatro Folhas acompanha saúde de mães e bebês

Uma das áreas fundamentais nos cuidados com a saúde, a atenção para gestantes e bebês passa pelo olhar de diversos profissionais. Na cidade de Sobral, a Estratégia Trevo de Quatro Folhas, criada há mais de 20 anos, engloba todas as etapas de atendimento.

Hoje, a Trevo de Quatro Folhas atua em todo o território de Sobral. Em 2010, a iniciativa se tornou oficialmente uma política pública do município, sendo exclusiva da cidade.

O projeto e outros temas são foco da série de reportagens “Cidade em Festa: especial Sobral”, publicada pelo Diário do Nordeste, em celebração aos 250 anos do município. Além da saúde, os campos da sustentabilidade e da educação também já foram abordados na série.

De acordo com Flora Lia, gerente da estratégia, o projeto ganhou esse nome pelo trevo ser um símbolo associado à sorte, com as quatro pétalas relacionadas aos objetivos propostos: assistência ao pré-natal, parto/puerpério, nascimento e o acompanhamento dos dois primeiros anos de vida do bebê.

A gerente explica que o projeto mais recente a ser agregado à iniciativa foi o Disk Amamentação. O serviço busca esclarecer dúvidas sobre o aleitamento materno para puérperas e pessoas que integram a rede de apoio materno, via WhatsApp.

“O projeto foi idealizado devido à dificuldade das mães no processo de amamentação, bem como manter o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança. Além disso, utiliza-se de uma ferramenta tecnológica de fácil acesso pelas mães, para que possamos reproduzir orientações acerca desse assunto tão importante”, explica Flora Lia.

Dentro da Estratégia Trevo de Quatro Folhas, uma das iniciativas é o projeto Mães Sociais, no qual mulheres são capacitadas para cuidar das gestantes, puérperas e crianças, tanto em domicílios quanto em hospitais. Hoje, 75 voluntárias atuam no projeto.

Durante a capacitação, as inscritas passam por oficinas em assuntos como, cuidados com a gestante de risco, da puérpera, aleitamento materno, cuidado com mamas, fortalecimento do vínculo materno-infantil, cuidados acerca da saúde mental materna, entre outros.

“Todas as oficinas são feitas com muita conversa, troca de saberes, discussão de casos reais, tendo as (mulheres) selecionadas como principais protagonistas. No primeiro dia de capacitação enfatizamos os contratos de trabalho coletivos, elucidando todos os compromissos que as mães sociais vão ter com as famílias que serão ajudadas”, detalha Flora Lia.

Projeto Coala

Outra iniciativa presente nos cuidados com a saúde pública de Sobral é o Projeto Coala, que acompanha bebês prematuros ou com baixo peso que saem do hospital com menos de 2kg. São feitas visitas diárias aos domicílios, pelos Agentes Comunitários de Saúde, para a pesagem dos bebês, monitorando a melhora das crianças.

Legenda: Neste ano, o Projeto Coala já acompanhou 45 bebês Foto: Divulgação

Dos meses de janeiro a agosto de 2023, foram acompanhados 45 bebês coalas. “As visitas também são realizadas pela enfermeira neonatologista e médica pediatra para a avaliação do ganho de peso, condições de vitalidade do recém-nascido, além de orientação sobre os cuidados com o bebê, principalmente, em relação ao aleitamento materno”, explica a gerente.

Além das iniciativas de acompanhamento das mães e crianças, Flora Lia comenta que os projetos também resultaram na redução das taxas de gravidez na adolescência no município.

Confira o vídeo sobre a Estratégia Trevo de Quatro Folhas no especial Cidade em Festa