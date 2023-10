Em Sobral, começa amanhã (19) a primeira Feira de Franquias no Sobral Shopping

Uma oportunidade para empreendedores e investidores começa amanhã (19) na região Norte do Estado, com a Feira de Franquias no Sobral Shopping. O evento é gratuito e está montado no hall de entrada do empreendimento. As inscrições podem ser feitas no site da feira ou presencialmente.

Mais de 25 franquias de diversos segmentos como alimentação, construção, cosméticos, fast food e finanças estão presentes. A iniciativa, que está sendo realizada pelo Sobral Shopping em parceria com o Sebrae e a HMV Consultoria, promete ser o ambiente propício para a troca de informações, networking e abertura de oportunidades de investimento, facilitando a interação entre empreendedores locais e redes de franquias nacionais e regionais.

"Esperamos que, através do evento, haja uma expansão do mercado de franquias em toda região Norte do Ceará, estendendo possibilidades para investidores dos estados do Piauí, Maranhão e Pará, fomentando assim a economia local", projeta Márcia Oliveira, gerente-geral do Sobral Shopping. A estimativa dos organizadores é de receber um público de 45 mil pessoas nos três dias de evento.

A feira contará com marcas como Sal e Brasa, Puro Açaí, Loc Express, Loucos por Coxinha, entre outras de abrangência regional e nacional. Para Márcia Oliveira, a ação é um marco para a cidade de Sobral. "Jamais recebemos um evento desse nível, que ao mesmo tempo em que promove a divulgação de franquias de diferentes segmentos, também apresenta oportunidades de investimento e atrai potenciais empreendedores e investidores para a região".

Além da oportunidade de encontrar uma franquia para investir, os participantes terão espaço de aprendizado com palestras e rodas de conversas sobre aspectos legais, modelos de franquias, como escolher a franquia certa para investir, entre outras temáticas.

Estrutura

A feira contará com stands montados em área privilegiada no hall de entrada, espaço para palestras com especialistas, rodada de negócios, networking, degustações e amostras de produtos e serviços das franquias participantes.

A área que contempla os stands funcionará das 14h às 22h, nos dias 19, 20 e 21 de outubro, no hall de entrada do shopping. Já a área da programação de rodadas de negócios começa a partir das 10 horas nos três dias, na praça de alimentação do shopping.

O Sobral Shopping já existe há mais de uma década, sendo um dos principais empreendimentos da região Noroeste do estado do Ceará. Oferece um amplo mix de lojas, lazer e entretenimento e segue em ascensão. No segundo semestre deste ano, inaugurará mais de 10 novas lojas, totalizando 195 operações entre lojas e quiosques.

Programação

19/out

10h - Abertura Oficial e boas-vindas com Martin Nymark (empreendedor do Sobral Shopping) e representantes do Sebrae e ABF.

11h - Rodada de conversa: "Aspectos legais, contratuais e atualizações contábeis" - Dr. Emílio Martins (advogado especialista em franquias e associado da ABF) e Dr. Paulo Victor (advogado, contador e CEO da Nort Contabilidade).

20/out

10h - Temática Franqueadores: o mercado de franquias no Brasil e as oportunidades para os empreendedores locais, com Martin Nymark (empreendedor do Sobral Shopping), Daniel Gonçalves (Dan Cookies), Ayrton Carvalho (Loucos por Coxinhas), Lúcio Santos (Sal e Brasa).

11h30 - Consultoria Financeira – Banco do Nordeste

21/out

10h - Rodada de negócios com franqueados: "Como escolher a franquia certa para investir", com Suilany Teixeira (Sebrae), Sandra Arcanjo (Melissa, Colcci e Skyler) e Mário Rego (Divino Fogão).

11h - Consultoria Financeira - Bradesco

Serviço: Feira de Franquias no Sobral Shopping

Data: 19, 20 e 21 de outubro

Local: Sobral Shopping (Avenida Monsenhor José Aloísio Pinto, Dom Expedito - nº 300. Sobral)

Inscrições: https://estoudigital.com.br/feiradefranquiassobralshopping

Evento gratuito

Instagram @sobralshoppingce

site: www.sobralshopping.com.br