Eleições 2022: saiba o que abre e fecha no domingo (2)

No Ceará, o primeiro turno das eleições gerais, neste domingo (2), será feriado. A decisão foi tomada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRT-CE) e anunciada nesta sexta-feira (30).

Logo após a divulgação da informação, o Sistema Fecomércio-CE publicou nota informando que o comércio em todo o Ceará deverá permanecer fechado.

Apesar disso, alguns estabelecimentos, contatados pelo Diário do Nordeste, informaram que abrirão.

Veja o que abre e fecha no dia das eleições (2)

Supermercados

Os supermercados funcionam normalmente, de acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

Padarias também funcionam no horário normal, conforme o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Bares e restaurantes

Conforme a Abrasel, a entidade considera que o dia de eleição não é feriado e, portanto, os estabelecimentos associados devem ter funcionamento normal. A entidade destaca, porém, que muitos donos de bares e restaurantes já optaram por não abrir devido à Lei Seca, em vigor neste domingo.

Shoppings

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 11h30 às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Cinema: 13h às 22h

Pão de Açúcar: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Cactus Sports Park: 6h às 21h

CLDO: fechado

Posto de vacinação: fechado

Detran: fechado

Polícia Federal: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Shopping Aldeota

Lojas e clínica de vacinação: fechadas

Pão de Açúcar: 12h às 19h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 13h até 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Lojas Americanas: 13h às 21h

Cinema: de acordo com programação

Game Station: 13h às 21h

Clubinho do Mar: 13h às 21h

Clínica SIM e Nest: fechadas

Lotérica: fechada

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 13h até 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Centerplex: 14h às 22h

Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 13h até 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Lojas Americanas: 11h às 21h

Hiper Games: 12h às 21h

Clubinho do Mar: 13h às 21h

Centerplex: 13h30 às 22h

Smartfit: 8h às 14h

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Lojas Americanas: 13h às 21h

Game Station e Clubinho do Mar: 13h às 21h

Cinépolis: 13h30 às 22h

Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 13h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

UCI Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Selfit: 8h às 14h

Clínicas de saúde: funcionamento conforme horários agendados

Shopping Benfica

Lojas, box e quiosques: fechados

Praça de alimentação e entretenimento: 11h30 às 22h

Transporte coletivo na Capital

Em Fortaleza, usuários do transporte público terão passe livre no domingo. A gratuidade vale para o período entre 5h e 18h, segundo a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), com catracas liberadas nas estações das avenidas Aguanambi e Bezerra de Menezes e nos terminais de integração.

A frota será reforçada com 25 ônibus extras nos terminais.

Metrofor

Todas as linhas do metrô e do VLT funcionarão em operação especial neste domingo em Fortaleza, segundo a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). As linhas Sul e Oeste, que são metropolitanas, e o VLT Parangaba-Mucuripe, vão funcionar em um regime específico de 7h30 às 17h30.

Ponto facultativo na segunda (3)

Servidores da administração pública estadual que votam longe dos municípios onde trabalham devem ter ponto facultativo na segunda-feira (3), pós-eleições, conforme decreto da governadora Izolda Cela (sem partido).

A medida vale somente para quem vota em cidades com mais de 80 quilômetros de distância de onde trabalham.