'É como se estivesse em 1989, com ela de volta nos braços', diz mãe da repórter Marina Alves

Dizem que o nascimento de um filho é um divisor de águas. Talvez seja, na verdade, um mergulho no mar: experiência que ora afoga, ora acalma. Scolene Alves, 59, foi mãe apenas uma vez, em 1989, quando a repórter Marina Alves nasceu – mas enfrenta, desde 2021, as ondas revoltas do renascimento diário da própria filha.

Neste Dia das Mães, a professora relata como precisou reaprender, aos 32 anos de maternidade, a organizar os dias, a renovar a própria força, abrir mão do descanso e colocar a saúde em segundo plano para se dedicar de forma integral a outro ser.

Ano passado, quando veio o inesperado diagnóstico de câncer de Marina, Scolene viu a realidade “virar outra, sair completamente do eixo”. Passou, então, a viver para cumprir uma missão: achar um doador de medula para Marina.

Foto: Arquivopessoal

Entre setembro e dezembro, a mãe da repórter percorreu bairros e cidades em campanha para incentivar o cadastro de doadores de medula óssea. “No começo, ficava buscando locais. Depois, comecei a seguir o Hemoce. Eu precisava fazer alguma coisa por ela”, relembra.

A sensação de impotência diante do linfoma da filha foi intensificada pela distância: em plena 2ª onda de Covid, Scolene deixou a própria saúde em segundo plano, mas para preservar Marina, ficava até meses sem encontrá-la. Sem abraçá-la.

Scolene Alves Mãe de Marina Alves Foi muito difícil, eu chorava muito, mas graças a Deus tive apoio de todos. As pessoas vinham abraçar, apoiar. Fiquei muito conhecida por ser a mãe da Marina, e minha presença incentivou muito os cadastros.

Ao fim de 2021, porém, Scolene deu uma pausa na cruzada em busca de um doador. A 3ª onda de Covid e a epidemia de influenza bateram fortes no Ceará. Era momento de descansar, fazer quarentena e reencontrar Marina.

“Eu me expus mesmo, me arrisquei. Tinha todos os cuidados, claro, mas numa hora dessas você não pensa nisso, não se preocupa. Ou ficava com ela ou buscava doadores. Depois, peguei Covid dentro do hospital com ela”, recobra a professora.

O alívio, contudo, não tardou a vir. Apareceu com nome e sobrenome: Lumara Sousa, irmã de Marina, doadora compatível.

"Foi um dos melhores momentos! Foi tudo o que eu mais quis o tempo inteiro, e de repente surgiu de uma forma maravilhosa. Foi muito lindo", emociona-se Scolene.

Foto: Arquivo pessoal

O “grude” entre mãe e filha, hoje, é quase em tempo integral. É como se o laço afrouxado quando Marina, filha única de Scolene, saiu de casa para casar, aos 18 anos de idade, tivesse se encurtado de novo.

Agora tô com a minha filha de volta nos braços, fazendo carinho. É como se estivesse em 1989, com ela nascendo de novo.

O presente do segundo domingo de maio, então, se adiantou em 4 dias. Veio na terça-feira (3), quando Marina recebeu a notícia de que a medula óssea recebida de Lumara, irmã dela, “pegou”. Ou seja, o procedimento funcionou.

“O melhor presente eu já ganhei, que foi quando a medula dela pegou. E estar do lado dela, lutando pela recuperação total, que vai chegar. Ela tá bem. Meu maior presente foi ganhar minha filha de volta.”