Dupla graduação amplia oportunidades no mercado e agrega experiências de carreira

Nos últimos anos, a escolha pela continuidade dos estudos tem sido alternativa eficiente para driblar a concorrência do mercado e conquistar grandes oportunidades profissionais. Conforme dados do Censo Educação Superior de 2019, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Brasil tem cerca de 8,6 milhões de estudantes universitários – sendo mais de 6,5 milhões matriculados na rede particular.

Segundo Alexandra Siebra, coordenadora dos cursos de Ciências Contábeis e Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza (Unifor), para a maioria dos interessados, a formação superior representa a inserção no mercado de trabalho e realização profissional.

Outros motivos também podem ser elencados, como o reconhecimento social e a obtenção de experiências para o desenvolvimento pessoal, a chance de conhecer lugares novos, formar relações com pessoas fora do seu convívio e a independência financeira e comportamental que os estudantes mais jovens podem conquistar.

Para ajudar a colocar o sonho da graduação em prática, a Unifor, uma das principais instituições de ensino particular do Norte e Nordeste, disponibiliza aos estudantes a chance de conquistar dois diplomas em até cinco anos e meio. A escolha pela segunda graduação move os alunos a buscar atualizar habilidades, aprender outras ou a conquistar novas opções de trabalhos com salários melhores e rendimentos extras pelos serviços prestados.

“Além do ganho de tempo, o profissional maduro tem mais condições de se reposicionar no mercado em busca de conhecimentos e experiências, principalmente na Unifor, instituição que agrega diversas atividades experienciais e multisetoriais nos núcleos integrados”, complementa Alexsandra.

Experiência dupla

Segundo Josimar Costa, coordenador dos cursos de Administração, Negócios, Inteligência de Negócios e Gestão Financeira da Unifor, a chance de conquistar dois diplomas e viver experiências múltiplas no mercado é fácil e pode ser feita antes da fase de conclusão do primeiro curso.

“Dentro da Unifor, os cursos de cada centro de ciências trabalham com matrizes curriculares similares e atualizadas com as tendências do mercado. Então, é possível aproveitar diversas disciplinas durante a transferência, sem precisar passar pelo vestibular tradicional ou ENEM, reduzindo o tempo de obtenção dos diplomas de oito para até cinco anos e meio”, explica.

Ao se matricular no curso, o aluno é orientado pelo coordenador específico a escolher as disciplinas, incluindo optativas que podem ser aproveitadas automaticamente na segunda graduação.

A segunda graduação é permitida para os alunos e egressos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Ciências Econômicas, Finanças, Negócios e Marketing da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz. Além da redução do tempo de graduação, é possível obter desconto de 20% na mensalidade da nova titulação. A modalidade é válida somente para o bacharelado e modalidade presencial ou EAD.

Conheça o seu caminho

Reconhecida como uma das melhores universidades do mundo pelos maiores rankings internacionais (Times Higher Education/QS World University Rankings), a Unifor disponibiliza uma série de cursos de graduação com apoio de professores especializados, laboratórios tecnológicos, segurança educacional, intercâmbio acadêmico, titulação internacional e programas de auxílio psicopedagógico.

A fim de indicar possibilidades de atuação e aumentar as chances de sucesso profissional, a Unifor disponibiliza um guia de profissões gratuito e online com mais de 30 carreiras que podem ser iniciadas dentro da instituição.

Baixe o Guia de Profissões da Unifor pelo site

