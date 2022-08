Do Meireles ao Pedras, veja que bairros de Fortaleza têm casos confirmados ou suspeitos de monkeypox

Mais de 80 bairros de Fortaleza já registram pelo menos um caso suspeito ou confirmado de monkeypox (veja mapa abaixo). Até essa quinta-feira (25), a capital confirmou 37 casos da doença, e outros 139 estão em investigação.

Os dados são de boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e apontam ainda a origem dos casos:

14 de transmissão local;

10 importados;

13 “a esclarecer”.

O bairro com mais pacientes que testaram positivo para a monkeypox é o Álvaro Weyne, com 3 registros. Itaperi, Serrinha, Aldeota, Bela Vista, Centro, Conjunto Ceará, Joaquim Távora, Meireles e Messejana vêm em seguida, com 2 casos cada.

Dos 139 casos suspeitos, 101 tiveram o bairro identificado: Planalto Ayrton Senna, Praia do Futuro e Vicente Pinzón lideram a lista de pacientes com sintomas em investigação, com 5 casos cada.

Conforme o boletim da SMS, todas as pessoas que contraíram o vírus monkeypox até agora são homens. A maioria (18 casos) tem idade entre 30 e 39 anos; em seguida, vêm jovens de 20 a 29 anos (12 casos) e adultos de 40 a 49 anos (7 casos).

O Ceará, também até quinta (25), já confirmou 45 casos de monkeypox. O número representa um aumento de 55% em relação ao início da semana, quando o boletim da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) registrava 29 casos.

Quais os sintomas da monkeypox?

Dentre os casos notificados no Ceará, segundo a Sesa, os sintomas mais apresentados pelos pacientes foram lesões de pele, febre e dor de cabeça.

Os sinais e sintomas da monkeypox duram de 2 a 4 semanas, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), e desaparecem por conta própria, geralmente sem complicações.

Os principais sintomas da monkeypox (varíola dos macacos), já identificados entre os cearenses, são:

lesões na pele;

febre;

dor de cabeça;

fraqueza;

dor muscular;

aumento dos linfonodos do pescoço;

dor de garganta;

dor nas costas;

suor/calafrios;

dor nas articulações;

lesão genital/perianal;

náusea/vômito;

inchaço dos gânglios;

lesões na boca e mucosas;

tosse;

sensibilidade à luz;

conjuntivite;

inchaço peniano;

proctite (inflamação no reto);

sinais hemorrágicos.

O período de incubação do vírus monkeypox é “tipicamente de 6 a 16 dias”, mas pode chegar a 21 dias, como explica o Ministério da Saúde. Ou seja, esse é o período que o paciente pode manter sem sintomas após ter contraído o vírus.

Como ocorre a transmissão da monkeypox?

Entre humanos, o vírus é transmitido por contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de infectados, fluidos corporais ou objetos recentemente contaminados.

“Quando a crosta desaparece e há reepitelização, a pessoa deixa de infectar outras e, na maioria dos casos, os sinais e sintomas desaparecem em poucas semanas”, aponta a Sesa.

De acordo com o Ministério da Saúde, a monkeypox “é uma doença que exige contato muito próximo e prolongado para transmissão de pessoa a pessoa, não sendo característica a rápida disseminação”. Apesar disso, o vírus tem potencial epidêmico.

Como prevenir a varíola dos macacos?

Evitar contato com pacientes suspeitos ou infectados;

Higienizar as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool;

Usar máscaras de proteção.

As medidas também valem para roupas, roupas de cama, talheres, objetos e superfícies utilizadas por pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Esses itens devem ser limpos da forma adequada.

O que fazer se tiver sintomas da monkeypox?

As autoridades de saúde recomendam que o paciente que apresentar sintomas da varíola dos macacos procure uma unidade de saúde, para atendimento médico. E não entre em contato com outras pessoas.

Qual é o tratamento da monkeypox?

O tratamento dos casos suspeitos de varíola dos macacos tem se baseado, conforme boletim da Secretaria da Saúde, “no manejo da dor e do prurido, cuidados de higiene na área afetada e manutenção do balanço hidroeletrolítico”.

A maioria dos casos, observam as autoridades de saúde, apresenta sintomas leves e moderados. “Na presença de infecções bacterianas secundárias às lesões de pele, deve-se considerar antibioticoterapia”, acrescenta a Sesa.

Até o momento, não há medicamento aprovado especificamente para monkeypox, embora alguns antivirais tenham demonstrado alguma atividade contra o MPXV.

