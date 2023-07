Distribuidora de suplementos oferece suporte de nutricionistas para consumidores

O processo de perda de peso não costuma ser fácil. O uso de produtos certos aliado a devida orientação podem ser diferenciais para chegar ao objetivo final. Para isso, a Fortlife (@fortlife_ceara), distribuidora de suplementos alimentares, dispõe de produtos que auxiliam na perda de peso e nutrição do organismo, com o suporte de revendedores e nutricionistas também no pós-venda, para garantir a eficácia do processo.

De acordo com Fernanda Lira Gonzaga, consultora de vendas da Fortlife, a empresa conta com uma lista de suplementos naturais que promovem a perda de peso de forma saudável. O Inshape, segundo ela, é o mais procurado pelos clientes. “A média de perda de peso com nossos suplementos é de 2 a 3 kg por semana. Dentre as opções do nosso catálogo, o Inshape passa na frente pelas poucas restrições alimentares que ele oferece, por ser um produto 100% natural”, explica a consultora. Ele auxilia na perda de gordura fazendo com que o corpo se utilize dela como fonte de energia, aumentando o gasto calórico”, explica a consultora.

Para que a utilização do suplemento seja completamente segura, a distribuidora oferece um suporte ao cliente também no pós-venda. Fernanda afirma que esse contato com o público é o grande diferencial da empresa. “Nós não largamos os nossos clientes após a venda. Oferecemos todos os direcionamentos para o uso correto dos nossos produtos. Também entramos recorrentemente em contato para acompanhar esse processo de perda de peso, garantindo, inclusive, o atendimento de nutricionistas. Nossa missão é fazer com que eles tenham resultados satisfatórios com a eficácia do processo”, garante Fernanda.

Dentre os mais variados tipos de suplementos, a Fortlife distribui produtos que ajudam, por exemplo, na eliminação de líquidos retidos no corpo, no combate à prisão de ventre, na melhoria da libido e até no fortalecimento e redução da queda de cabelos. Com tantas demandas, a empresa está aberta para pessoas interessadas em se tornar revendedoras.

“Hoje, o processo de emagrecimento não é visto apenas como uma questão de estética, ainda mais quando é feito da forma segura como a que nós oferecemos, mas sim como uma forma de promoção de saúde e bem-estar, o que tem elevado a procura. Com tudo isso, a oportunidade de garantir uma renda extra com a revenda dos nossos produtos é quase certa", comenta Fernanda.

O atendimento da Fortlife é feito exclusivamente de forma on-line, por meio da sua central de vendas no número (85) 9 8136-6687. A distribuidora faz envios diariamente para todo Brasil aos clientes de atacado e varejo.

Serviço

Distribuidora Fortlife

Instagram oficial: @fortlife_ceara

Atendimento on-line, suporte e central de vendas: (85) 98136-6687