Diário do Nordeste vence Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza

O Diário do Nordeste venceu a 7ª edição do Prêmio Prefeitura de Fortaleza de Jornalismo, na noite desta quarta-feira (21). Com tema de inovação e tecnologia, os jornalistas Lucas Falconery, Nicolas Paulino e Theyse Viana conquistaram o 1º Lugar na categoria Webjornalismo com o Especial Limpeza Urbana.

O anúncio foi feito em meio à celebração realizada no Estoril, na Praia de Iracema, em Fortaleza. Os jornalistas conquistaram o prêmio total de R$ 20.000.

O Especial conta com três reportagens sobre soluções tecnológicas que buscam dar uma nova destinação ao lixo. Dentre as matérias, estão:

A série de reportagens focava em ações que mudam o destino do lixo para reduzir os impactos ambientais e gerar valor com base em recursos tecnológicos.

Prêmio de Jornalismo

A 7ª edição do Prêmio de Jornalismo da Prefeitura de Fortaleza foi realizada nesta quarta. Foram escolhidos trabalhos de excelência com foco na capital cearense e no debate dos temas de inovação e tecnologia.

Somados, os prêmios registram o valor de R$ 98.000,00. Foram dividos nas categorias:

Jornalismo Impresso: R$ 20.000;

R$ 20.000; Telejornalismo: R$ 20.000;

R$ 20.000; Radiojornalismo e Podcast: R$ 20.000;

R$ 20.000; Webjornalismo: R$ 20.000;

R$ 20.000; Fotojornalismo: R$ 10.000;

R$ 10.000; Universitário: R$ 8.000.

