Diário do Nordeste realiza Feira Mulher em Foco neste sábado (29); veja programação

A Feira Mulher em Foco, por meio do Diário do Nordeste, irá reunir trabalhos de gastronomia, moda e artesanato produzidos por mulheres na Praça da Democracia (UV4), no bairro Conjunto Ceará, das 17h às 22h deste sábado (29). A programação é gratuita e terá a participação de 5 coletivos femininos.

A ação de incentivo ao empreendedorismo feminino local é uma ação do Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares criada em 2021 para fortalecer as conquistas femininas, bem como combater a violência contra o gênero.

Programação

No palco, a Feira Mulher em Foco também traz uma programação artística 100% feminina, com a apresentação do espetáculo "O circo de uma mulher só", da Cia. Itinerante de Malabares, e a música da DJ Maria Tavares.

Legenda: No palco, a feira também traz uma programação artística com a apresentação de teatro e música Foto: Divulgação

Um espaço de beleza, com serviços de esmaltação e designer de sobrancelhas também estará disponível para o público.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

Apresentação – 17h às 22h - Dj Maria Tavares

Apresentação – 18h30 - Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade)

Apresentação – 19h às 19h40 - O Circo de uma Mulher Só (Cia Itinerante de Malabares)

"O Projeto Elas é uma iniciativa do SVM por uma realidade onde as mulheres sejam respeitas e reconhecidas e onde possam viver com equidade de oportunidades. E a Feira Mulher em Foco é uma das grandes entregas desse projeto, realizada por meio do Diário do Nordeste, que objetiva abrir portas e incentivar o empreendedorismo feminino para que, cada vez mais, as mulheres se tornem independentes financeiramente", afirmou Rayana Gadelha, coordenadora de Projetos SVM.

Edições

Outras duas edições da feira estão previstas para final de agosto e final de setembro deste ano, nos bairros Conjunto Esperança e Aldeota, respectivamente. Além disso, será realizada a 3ª temporada da série Nenhuma a Menos, exibida no YouTube do Diário do Nordeste, sobre o combate à violência contra a mulher.

"A gente quer dar vez, voz e espaço para elas, seus negócios e suas conquistas. E estamos falando de mulheres empreendedoras individuais, de coletivos femininos, de vários segmentos e de lugares diferentes. Por isso reforçamos e acreditamos: a Feira Mulher em Foco é realmente um retrato da potência feminina", reiterou Rayana Gadelha.

O Projeto Elas é uma realização do Sistema Verdes Mares, e esta edição da Feira Mulher em Foco conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Serviço

Projeto ELAS 2023 – Feira Mulher em Foco

Data: 29 de julho de 2023 (sábado) das 17h às 22h

Local: Praça da Democracia (UV4) - Rua 418, nº 65 com Avenida E, Conjunto Ceará – 2ª Etapa

