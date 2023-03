‘Dia sem sombra’: conheça fenômeno deste sábado (11), quando o Sol atinge ponto central do céu

Não se assuste ao ver pessoas, bichos e prédios “sem sombra” durante o dia em que o Sol está alinhado ao ponto central do céu, chamado zênite, observado do Ceará neste sábado (11). São apenas alguns minutos, perto do meio-dia, mas o evento astronômico pode render brincadeiras e até algumas fotos criativas.

Esse fenômeno de sombra mínima acontece porque os raios solares estão bem acima da cabeça de quem estiver em Fortaleza, que fica numa latitude geográfica por volta de 3,8º. O efeito pode ser percebido em momentos diferentes no Estado.

A passagem do Sol pelo meridiano de Fortaleza acontece às 11h44. Esse horário corresponde ao meio dia solar verdadeiro, conforme análise de Ednardo Rodrigues, astrônomo e colunista do Diário do Nordeste

"Geralmente, o fenômeno passa despercebido para a maioria das pessoas, porém quem estiver consciente vai perceber que nada tem sombra, porque o Sol estara a pino. Não vê sombra em carros e postes. Vai ser bem curioso", completa Ednardo.

Isso varia conforme a posição do município em relação à Linha do Equador. Então, os sobralenses, na região Norte, podem notar antes de quem estiver no Crato, que fica no Cariri, mais ao Sul cearense.

Legenda: Efeito vai durar apenas por alguns minutos Foto: Fabiane de Paula

O evento, que acontece uma vez por ano, é marcado pelo Sol alinhado ao zênite, que é um ponto abstrato criado para espacializar o céu. É definido como o ponto que está exatamente acima da cabeça do observador, como explica o astrônomo Icaro Moura.

“Quando o Sol fica no zênite, significa que a fonte de luz está exatamente na sua cabeça, a sombra fica abaixo de você e não tem aquele efeito da sombra de lado e alongada. É uma sombra mínima", acrescenta Icaro, professor na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Icaro Moura Professor na Uece É mais uma curiosidade, uma brincadeira de ver as coisas sem a sombra lateral. Dura só poucos minutos, mas é legal de ver. Nesses dias, próximo ao meio-dia, tem uma aproximação do fenômeno, que já dá para curtir

Na Capital, os moradores podem ter uma certa proteção dessa luz mais direta, porque a previsão do tempo aponta chuva na madrugada e pela manhã, mas à tarde o céu deve variar de parcialmente nublado a poucas nuvens.

O nascer do Sol acontece às 5h39 e o pôr às 17h48, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Outro “evento solar” importante divide o dia 20 de março. Isso porque essa é a data do Equinócio da Primavera, quando todos os lugares da Terra tem quase 12 horas de dia e 12 horas de noite, que marca a transição das estações.

Movimento do Sol

Apesar de não ser perceptível no dia a dia, o Sol cruza o céu em ângulos diferentes ao longo do ano. Esse fenômeno acontece, exatamente, porque nesse período o astro está alinhado ao ponto central.

"O Sol faz um trajeto no céu aparente legal de observar. No passar dos dias, se você olha para o Sol todo dia na mesma hora, vê que tem um movimento. No ano, ele faz uma espécie de '8'”, detalha o professor.

Legenda: Em geral, o Sol projeta sombras alongadas mesmo ao meio dia Foto: Kid Júnior

É por essa questão do ângulo que as regiões cearenses notam o efeito da sombra mínima em momentos diferentes. "Quem está observando de Fortaleza, vai ver diferente de quem está em Juazeiro, que também é diferente do extremo Sul. Isso muda a angulação do Sol".

Icaro Moura Astrônomo O Ceará é extenso, mas não tanto. Se estiver perfeito em Fortaleza, com sombra mínima, lá em Sobral vai estar um pouquinho na mesma hora e em Juazeiro demore mais um pouquinho

