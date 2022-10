Dia de Nossa Senhora Aparecida tem celebrações em diferentes bairros de Fortaleza; veja imagens

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta quarta-feira (12), teve programação durante a manhã em igrejas católicas no bairro Montese e Praia do Futuro. Na primeira, uma celebração para o novenário em honra à padroeira do Brasil foi realizada, enquanto na segunda a Missa das Marias ocorreu ao meio dia.

Zenilda de Lima, de 64 anos, foi uma das que compareceu à missa durante a manhã, no bairro Montese. "Desde criança eu andava por aqui e pedia sempre a Deus para aumentar a minha fé. Desde então, eu pedi para ser dizimista já que recebi muitas bençãos após pedidos que fiz a Nossa Senhora Aparecida. Acho que quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue tudo", afirmou a dona de casa.

Enquanto isso, Ana Nogueira, de 57 anos, foi outra entre as fiéis que resolveu comparecer à homenagem para Nossa Senhora Aparecida de forma presencial pela primeira vez desde o período mais agudo da pandemia de Covid-19.

"Eu tenho hábito de ir às missas dominicais, claro, mas hoje é um dia muito especial já que sou muito devota de Aparecida. Ela é muito importante para o nosso país e para o nosso Nordeste também", explicou ela.

Veja algumas imagens da celebração na Praia do Futuro:

Legenda: Missa das Marias aconteceu na Praia do Futuro Foto: Kid Júnior

Legenda: Celebração ocorreu no Dia de Nossa Senhora Aparecida Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

Legenda: Fiéis se reuniram em celebração Foto: Kid Júnior

Foto: Kid Júnior

Mais celebrações

Dando continuidade à programação desta quarta, uma procissão será realizada, a partir das 18h, com saída da Igreja do Carmo, no Centro, e seguirá até a Igreja de Fátima, localizada no bairro Benfica.

