Detran aumenta limite da velocidade de trecho da Av. Osório de Paiva

Um trecho da Avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, teve o limite de velocidade aumentado de 50 km/h para 60 km/h. O processo de alteração da sinalização teve início na quarta-feira (21) e será concluído até o dia 30 deste mês.

A extensão da avenida que passará pela modificação fica entre os cruzamentos com a Av. Perimetral e com o Anel Viário. As informações são do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE), enviadas a pedido do Diário do Nordeste.

Nesse trecho de quase 6 km, nos dois sentidos de circulação, a Av. Osório de Paiva se configura como uma via estadual: a CE-065, de gestão do Detran.

“O Detran Ceará leva em conta que todas as CEs são padronizadas na velocidade máxima de 60 km/h e que o trecho a ser alterado compreende o espaço entre os cruzamentos com a Av. Perimetral e o Anel Viário”, pontuou o órgão, em nota.

Desde 2018, a via completa operava com velocidade regulamentada de 50 km/h, tendo sido uma das primeiras da cidade a receber essa alteração – uma tendência já adotada, hoje, em mais de 50 ruas e avenidas de Fortaleza.

O Detran acrescenta, ainda, que “nada mudará para efeitos de fiscalização, visto que as demais sinalizações e a própria fiscalização eletrônica não passarão por alterações”.

