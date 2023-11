Descarte do lixo: saiba como fazer a coleta domiciliar consciente

O descarte correto de lixo domiciliar é uma prática fundamental para a preservação do meio ambiente e a promoção da saúde pública. A maneira como a população lida com o lixo tem impactos significativos em diversos aspectos, desde a qualidade do ar e da água até a conservação da fauna, flora e oceanos.

Thiago Mafra, coordenador de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) ressalta a importância de não descartar o lixo de maneira irregular, para evitar problemas de entupimento de galerias, alagamentos, obstruções de boca de lobo e poluição dos mares. “Com o descarte correto, a gente evita diversos problemas, como também as arboviroses (dengue, zica e chikungunya), causadas pelos pontos de lixo com descartes irregulares”.

A primeira atitude correta em relação ao descarte de lixo domiciliar é ensacar bem o resíduo e colocá-lo em frente à residência somente nos dias de coleta. O recolhimento ocorre três vezes por semana, com exceção da Beira-Mar e do Centro, onde ocorre todos os dias. Para se informar sobre os dias e horários da coleta, o cidadão pode ligar para o número 156.

“Não ocorre coleta aos domingos. É muito importante que o munícipe atente também para esse detalhe de deixar o lixo no horário que a coleta passa na residência dele”, destaca Thiago Mafra. Ele explica que todo o lixo domiciliar, depois de coletado pela Prefeitura, vai diretamente pra aterro sanitário municipal, em Caucaia.

“Os materiais coletados que vão para o aterro passam por um processo de aproveitamento de gás. Parte dos gases filtrados é direcionada para a central de biogás. Aquele líquido, chorume proveniente do resíduo, é filtrado através de um processo pós-reverso e a água filtrada volta para um processo interno do aterro sanitário”, explica o coordenador de Limpeza Urbana da SCSP.

Lixo reciclável

Uma prática simples e crucial para o descarte correto do lixo domiciliar é fazer a separação do lixo orgânico do reciclável. Ao adotar essa ação cotidiana, as pessoas desenvolvem uma compreensão mais profunda do ciclo de vida dos materiais e do impacto de suas escolhas no meio ambiente.

Materiais como papel, vidro, plástico, metal e eletrodomésticos também têm destino certo quando o assunto é colocar lixo no seu devido lugar. Em Fortaleza, 90 Ecopontos estão distribuídos em todas as regionais, onde é possível descartar material reciclável, além de entulho de pequenas construções, volumosos e óleo de cozinha.



Quem entrega esses materiais nos pontos específicos pode receber desconto na conta de energia, pelo programa Recicla Fortaleza, resultado de parceria entre a Prefeitura de Fortaleza e a Enel Distribuição Ceará (Enel). Saiba onde encontrar um Ecoponto mais próximo.

Re-ciclo Fortaleza

Um programa piloto iniciado há um ano viabiliza a coleta de recicláveis na casa do cidadão. É o Re-ciclo Fortaleza, uma plataforma gratuita que conecta catadores às pessoas que querem reciclar. Atualmente, o projeto funciona apenas nos bairros Praia de Iracema, Centro, Varjota, Meireles, Mucuripe e Aldeota.

O cidadão pode fazer o agendamento pelo site e aguardar que o serviço passe na sua casa. Todo lixo reciclável recolhido é encaminhado para o ecoponto vinculado ao projeto Re-ciclo e depois direcionado para as associações de catadores parceiras: Moura Brasil, Raio de Sol e Acores.

“As associações fazem uma segunda segregação (do lixo) no central de triagem, onde posteriormente vai vender esse material para as indústrias. E aí a gente fecha o ciclo desses materiais recicláveis”, explica Thiago Mafra.

Descarte irregular

O descarte de lixo em vias e logradouros públicos, praças, canteiros, jardins, praias ou em qualquer terreno, assim como ao longo ou no leito dos rios, canais, córregos, lagos e depressões, é infração grave, cuja penalidade é determinada pelo art. 825 da Lei Complementar 270, que é o Código da Cidade. As denúncias podem ser feitas ligando para o número 156.