Desafio do ciclismo em Fortaleza é 'ser atrativo para mulher, criança e idoso', avaliam consultores

Tornar a capital cearense mais atrativa e segura para quem opta por percorrer as ruas e avenidas de bicicleta é o desafio que deve ser visto com mais intensidade, pelo menos, nos próximos 3 anos com o programa "Pedala Mais Fortaleza". Apoiado pela Bloomberg Philanthropies e pela Global Designing Cities Initiative (GDCI), isso deve acontecer também por meio da troca de experiência internacional.

Na última semana, os gerentes de programa no GDCI Ed Lancaster e Giovanni Zayas vieram até Fortaleza para conhecer a cidade e contribuir com a gestão pública para tornar a cidade mais atrativa às pedaladas. Os consultores devem contribuir com suporte técnico e mediando as referências pelo mundo com projetos que já existam.

Ambos avaliam como positiva o alcance da estrutura cicloviária na cidade, mas concordam que esses caminhos devem ser ampliados. Isso, inclusive, sob o desafio de ter mais mulheres, crianças e idosos optando pela bicicleta.

O calor da cidade aparece como um dos pontos mais relevantes a serem observados nas intervenções públicas.

O apoio, financeiro e de consultoria, da Bloomberg Philanthropies e da Global Designing Cities Initiative foi conquistado pela Prefeitura de Fortaleza, depois de a cidade ganhar o maior prêmio — 1 milhão de dólares — do Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (Bici).

Ed e Giovanni são parte da Iniciativa Bloomberg para Infraestrutura de Ciclismo (BICI) e vão atuar em 10 cidades no mundo que consideram os deslocamentos com a bicicleta como uma das prioridades.

Na bagagem, Ed atuou como diretor na Federação Europeia de Ciclistas (ECF) e também foi responsável pelo trabalho em relação à multimodalidade e turismo de ciclismo, adquirindo uma ampla gama de experiências, incluindo a gestão de projetos da União Europeia.

Já Giovanni possui mais de 12 anos de experiência no planejamento, design e implementação de projetos e campanhas de mobilidade ativa no México e na América Latina.

Trabalhou como consultor do Banco Mundial, colaborando com equipes multidisciplinares em toda a América Latina, conceituando e planejando projetos de mobilidade por bicicleta. Giovanni tem sido consultor de mobilidade ativa para diversas organizações nos setores público e privado.

Os dois visitaram o Diário do Nordeste na última sexta-feira (11) para debater sobre o ciclismo em Fortaleza.

Legenda: Bicicletas compartilhadas permitem deslocamentos pela cidade Foto: Thiago Gadelha

Qual o potencial de Fortaleza em relação ao uso da bicicleta para os deslocamentos cotidianos?

Ed: Giovanni e eu chegamos em Fortaleza, aprendemos muito sobre o que foi feito nos últimos 5-10 anos sobre as viagens feitas de bicicleta, sobre a base forte cicloviária da cidade e do sistema público. O desafio agora é o próximo passo: encorajar mais a população a entrar para o ciclismo.

O programa da iniciativa da Bloomberg compreende 10 cidades em volta do mundo, com diferentes situações, em algumas cidades onde o número de viagens são maiores e outras onde são menores. Fortaleza está em algum lugar no meio, mas nós temos 3 anos para tentar aumentar isso

Giovanni: Nós identificamos que já há uma área sólida em Fortaleza, algo que alcança em torno de 55% da população da cidade que está a 3 metros de distância de estruturas de ciclismo, e isso é realmente uma boa cobertura. Mas como meu colega disse, o desafio é fazer essa rede ainda maior e atrativa para diferentes usos.

Existem áreas aqui com características mais específicas ou áreas estratégicas para o ciclismo?

Ed: O foco da iniciativa da Bloomberg é na infraestrutura da cidade, como melhorar e tornar mais atrativa, expandir, conectar, tornar mais fácil para as pessoas irem ao trabalho, à escola, ir ao médico ou reuniões.

A comunicação é muito importante para isso, porque se tivermos uma excelente estrutura, mas não falarmos sobre, as pessoas não vão usar. A compreensão disso é importante para termos mais pessoas no ciclismo.

Giovanni: O ciclismo deve ser atrativo para diferentes tipos de usuários, especificamente mulheres, crianças e idosos. Quando alcançarmos isso, teremos uma cobertura e um crescimento da infraestrutura.

Legenda: Experiências internacionais devem ajudar no planejamento urbano de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Quais são os principais desafios que ainda existem em Fortaleza para os ciclistas?

Giovanni: Fortaleza é uma cidade de praia, uma cidade quente, então há muitos desafios ambientais, mas nós também identificamos várias propostas interessantes na cidade. Há algumas inovações térmicas que podem tornar a pedalada mais convidativa.

Ed: Em curtas distâncias, não há necessidade de usar o carro: (o desafio é) encorajar e facilitar a escolha de diferentes formas de se deslocar. Se você usar o carro toda vez que tiver de se deslocar apenas um quilômetro… Os Países Baixos são um bom exemplo disso, são famosos por serem o ‘país da bicicleta’.

Mas muitas viagens são feitas de carro, as viagens longas, então as ruas são desenhadas para encorajar que as distâncias maiores sejam feitas de carro e as menores sejam caminhando, por bicicleta ou transporte público. Então, é facilitar para que os moradores possam escolher qual a melhor forma de fazer uma viagem.

Legenda: Novas estações devem ser construídas em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

O que ainda pode ser feito na cidade para melhorar a situação de quem escolhe a bicicleta para os deslocamentos?

Giovanni: O uso das árvores, a arborização no espaço público, conectando à estrutura cicloviária, é uma das inovações que nós consideramos atrativas. Algumas pessoas acham interessante se locomover de bicicleta, mas não encontram o incentivo final para isso.

Eu acredito que seja importante saber que o ciclismo é um equalizador social: pedalar tem baixo custo e um alto impacto no sistema de transporte. Ao entregar um sistema cicloviário, quando você foca em áreas locais, são feitas viagens por mulheres, crianças, e o engajamento cresce na cidade.

Eu acredito que infraestrutura é uma necessidade básica, uma estrutura segura, e os diferentes tipos de usuários podem compartilhar o espaço de uma forma mais igualitária.

É difícil pensar que uma pessoa na bicicleta tenha a mesma responsabilidade que alguém dirigindo em veículos que alcançam muitos quilômetros por hora. Então, reconhecer essas diferenças de coexistência no sistema público é muito importante para as autoridades focaram na construção de estruturas seguras.