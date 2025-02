Deportados dos EUA serão recebidos em escritório no Aeroporto de Fortaleza e seguem em avião da FAB para MG

Um grupo de 135 brasileiros deportados dos Estados Unidos, após decisão do governo de Donald Trump, chegará ao Aeroporto de Fortaleza na tarde dessa sexta-feira (7). Eles serão recebidos em um escritório de acolhimento especial e, em seguida, parte deles será enviada a Minas Gerais em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), conforme divulgado pelo Governo Federal.

Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores, Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Defesa asseguraram, nesta quinta (6), que vêm adotando uma série de medidas para garantir o acolhimento humanizado dos brasileiros repatriados. O objetivo é dar condições de dignidade e assistência integral.

No local, a Polícia Federal fará operação especial para a realização de procedimentos migratórios e de segurança aeroportuária.

Em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), a equipe do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), instalado no Aeroporto de Fortaleza, foi mobilizada para receber os passageiros.

O Posto, inaugurado em outubro de 2024, é um serviço oferecido pela Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), possui atendimento multidisciplinar e busca dar maior celeridade ao serviço migratório.

Uma equipe do MDH estará em Fortaleza para atuar, em conjunto com o PAAHM, no acolhimento dos repatriados.

Em caráter excepcional, a FAB disponibilizará aeronave para o deslocamento até Belo Horizonte. Segundo o Governo Federal, a decisão foi tomada porque cerca de 80% dos integrantes do grupo são de Minas Gerais.

Na capital mineira, o MDH criou Posto de Acolhimento aos Repatriados para garantir que os assistidos tenham acesso à internet gratuitamente, carregador de celular e canais para que possam entrar em contato com os familiares e obter orientações sobre serviços públicos de saúde, assistência social e trabalho.

Como será o voo?

O embarque dos brasileiros ocorrerá em Alexandria, no estado norte-americano da Luisiana, será acompanhado, na madrugada da sexta-feira, por diplomata do Consulado-Geral em Houston. Após escala em Porto Rico, a aeronave seguirá diretamente até Fortaleza, onde chegará na tarde da sexta-feira.

O voo será acompanhado em tempo real pelo grupo de trabalho e "será objeto de avaliação com vistas à organização dos voos seguintes", segundo a nota.

Na declaração, o Governo Federal reafirmou o compromisso com a promoção e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros e regresso digno e seguro.

"A dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valor inegociável", finalizou.