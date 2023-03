Dentro e fora do BBB 23: por que a cultura do assédio é tão forte no Brasil?

Uma mulher tem as nádegas apalpadas por um homem, sem permissão dela. Incomoda-se, o afasta. E, de novo, é invadida. Depois, outro a beija sem pedir. “Brinca” de imobilizá-la enquanto ouve “não, pare, chega”. Tudo filmado, milhões de olhos assistindo.

Quem viu as cenas da importunação sexual sofrida pela mexicana Dania Mendez no BBB 23, na quinta-feira (16), teve uma amostra do que a cultura do assédio impõe às mulheres diariamente. A diferença é que os autores da violência (MC Guimê e Antônio Cara de Sapato), nesse caso, foram flagrados. Expostos.

Os holofotes, assim, ganham mais importância. A mensagem que a expulsão dos participantes transmite não tem rodeios: a tolerância é zero. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive, abriu inquérito para apurar as responsabilidades.

Uma questão-chave, porém, segue alfinetando: por que essa noção de “liberdade de acesso” ao corpo feminino persiste tão forte? Por que a violência é tão naturalizada a ponto de ser cometida, sem preocupação dos homens, sob a audiência do Brasil e de países do mundo inteiro?

Para Conceição Rodrigues, professora de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e coordenadora do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (Nugeds), a resposta está em dois elementos: o patriarcado e a misoginia.

“Nossa sociedade é baseada numa estrutura de relações baseada no patriarcado, em que o homem é o centro, tem poder nos espaços público e privado. Já a mulher é subjugada, deve obediência – e, portanto, o homem tem, legitimamente, poder sobre o corpo feminino”, avalia.

Conceição Rodrigues Professora do IFCE e pesquisadora de Gênero e Diversidade Sexual Há ainda a misoginia, um ódio e desprezo que cria a ideia de que a mulher é um sujeito inferior. Assim, são desumanizadas. Daí vem o assédio sexual: ‘a mulher não é igual a mim, estou em outra dimensão, portanto tenho um poder natural sobre o corpo ela. Posso tocá-lo, invadi-lo, porque ele é inferior a mim, social e culturalmente’.

A professora cita que uma pesquisa do Instituto Patrícia Galvão mostrou que 97% das mulheres entrevistadas disseram já ter sofrido assédio sexual no transporte público, e cerca de 70% foram assediadas na rua. “O que constitui esses números é a ideia de que o corpo da mulher é público”, acrescenta Conceição.

“E ainda tem um conjunto da sociedade se sentindo tolhido por não poder mais agir como agia antes. Tudo pelo que estamos lutando há décadas eles resumem em ‘mimimi’, quando na verdade temos muitos argumentos”, sentencia a pesquisadora.

Por que mulheres se culpam?

Legenda: Sentimento de culpa é comum entre mulheres vítimas de importunação ou assédio sexual Foto: Shutterstock

No caso de importunação sexual do BBB 23, a vítima foi questionada pela produção se havia se sentido “desconfortável” com os toques de Guimê e as investidas de Sapato. Na ocasião, Dania Mendez – pressionada, vulnerável e exposta – minimizou os atos.

A mexicana chegou a pedir desculpas, repetidamente, pela expulsão dos participantes; e dizer que “se ela não estivesse lá, isso não teria acontecido”. Depois, afirmou que sentiu “muita pena de ocasionar um problema de Guimê com a família”.

Logo após a expulsão, aliás, um dos participantes - o biomédico Ricardo Camargo, conhecido como Alface - chegou a buscar justificativa para a atitude de Cara de Sapato, relembrando uma conversa que eles haviam tido com Dania.

"Por isso perguntei como ela beijou ele (Sapato), porque, hoje à tarde, a gente perguntou a ela: 'quando a pessoa quer beijar outra, como faz, lá fora (no México)?' E ela disse: 'não se pede beijo, se rouba beijo'. Não tô botando culpa nela não, jamais, mas quando você bebe e acha que realmente é desse jeito que faz..."

A reação de sentir culpa quando se está, na verdade, na posição de vítima é outro efeito da posição em que o machismo estrutural coloca as mulheres historicamente, como observa Conceição, citando ainda exemplos que mostram que o caso de Guimê e Sapato é “mais um” entre incontáveis.

“A participante mexicana estava em meio a um espaço descontraído, uma festa, e não quis se indispor. Mas ela não estava confortável, claramente. Abraçou, estava sendo gentil, mas não justificava aquele tipo de investida. Vai levar um pouco mais de tempo para ela perceber que o que fizeram com ela foi um crime”, pontua Conceição.

"Por mais que ela não consiga dizer agora o que ela sofreu, com o passar dos dias, quando perceber as imagens, ela vai entender claramente que passou por assédio."

Qual lição o BBB 23 deixa

Legenda: MC Guimê e Antônio Cara de Sapato serão investigados pela Polícia Civil carioca por importunação sexual Foto: Reprodução/TV Globo

O caso de importunação sexual do reality show acontece 3 meses após o humorista Tirullipa ser expulso da Farofa da Gkay após tirar o biquíni de influenciadoras.

Na análise de Conceição, a repercussão de episódios públicos como este é fundamental para estimular debates e incentivar uma mudança de postura por homens, envoltos, naturalmente, no machismo estrutural.

Conceição Rodrigues Professora do IFCE e pesquisadora de Gênero e Diversidade Sexual De um lado, temos aquelas pessoas que pensam, se indignam, refletem, rejeitam essa realidade. Vai se criando uma cultura em que as pessoas ficam mais atentas, pensam ‘será que tô fazendo errado?’; e as mulheres vão percebendo quando são vítimas.

Por outro lado, lamenta a coordenadora do Nugeds, “movimentos reacionários tentam dizer que isso tudo é exagero, que não era pra tanto, que a mulher deu motivo, que se bebeu, abraçou os caras, é a grande culpada de ter sofrido aquela violência”.

“O machismo estrutural cria uma série de justificativas para que a própria mulher se culpabilize”, finaliza.

Assédio e importunação sexual

Legenda: Assédio sexual, por lei, é um tipo de crime inerente ao ambiente de trabalho Foto: Shutterstock

Combater assédio e importunação sexual e garantir que as mulheres vivam em segurança, seja a qual ambiente forem, é difícil porque exige arrancar raízes profundas, plantadas desde o que se entende por civilização, como contextualiza Conceição Rodrigues.

O conceito de assédio sexual, ela afirma, “foi cunhado nos EUA, em meados de 1970, por pesquisadoras feministas preocupadas com a dignidade das mulheres no ambiente de trabalho”.

Até que outras vertentes feministas perceberam que não dava para ficar restrito ao ambiente de trabalho. Só a partir dos anos 1980 é que o campo jurídico passa a se preocupar em tipificar e tratar essa conduta como crime.

O contexto histórico é necessário porque, legalmente, assédio sexual está ligado ao uso de uma hierarquia de emprego, cargo ou função para obter favorecimento sexual – como um chefe que impõe relacionamento com uma empregada, por exemplo.

“Mas hoje se entende que o assédio sexual não se restringe só a uma relação de poder institucional, mas cultural, que se manifesta na sociedade a partir do patriarcado e da misoginia”, explica Conceição.

Já a importunação sexual, legalmente, é mais abrangente. É caracterizada como “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, e foi criminalizada no Brasil em setembro de 2018 pela Lei nº 13.718.

A pena para quem for condenado pelo crime é de prisão de 1 a 5 anos, e pode aumentar caso o ato contra a vítima tenha constituído crime ainda mais grave – como estupro, por exemplo.

A punição é aplicada “independentemente do consentimento da vítima”, como reforça o artigo 215-A da própria lei.

Onde buscar ajuda

Legenda: A Casa da Mulher Cearense é um dos principais equipamentos de apoio à mulher vítima de violência. Foto: Defensoria Pública do Ceará/Divulgação

Caso seja vítima de violência sexual, física, psicológica, emocional ou de qualquer gênero, a mulher pode e deve buscar auxílio da rede de proteção no Ceará.

Casa da Mulher Brasileira – Rua Tabuleiro do Norte, s/n. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará. Telefone: (85) 3108-2999

– Rua Tabuleiro do Norte, s/n. Bairro Couto Fernandes, Fortaleza, Ceará. Telefone: (85) 3108-2999 Casa da Mulher Cearense de Juazeiro do Norte – Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José. Telefone: (85) 98976-7750

– Av. Padre Cícero, 4501. Bairro São José. Telefone: (85) 98976-7750 Casa da Mulher Cearense de Quixadá – R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer.

– R. Luiz Barbosa da Silva, s/n. Bairro Planalto Renascer. Casa da Mulher Cearense de Sobral – Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino.

– Av. Monsenhor Aloísio Pinto, s/n. Bairro Cidade Gerardo Cristino. Disque 180 – Central de Atendimento à Mulher

– Central de Atendimento à Mulher 190 – Polícia Militar

