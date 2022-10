Delegacias da Polícia Federal em shopping de Fortaleza retomam atividades na quarta-feira (5)

As delegacias da Polícia Federal (PF) no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, retomam as atividades nesta quarta-feira (5). O atendimento foi paralisado na segunda-feira (3), por problemas técnicos na internet local.

Segundo a Polícia Federal, os cabos de fibra ótica do local foram rompidos, e o atendimento teve que ser suspenso até o conserto.

Os atendimentos de emissão e entrega de passaportes serão restabelecidos, seguindo o fluxo normal de agendamento pelo site da PF. Quem tinha agendamento de serviço para esta terça-feira (4), deve reagendar.

Casos de urgência devem ser apresentados à Unidade de Passaportes para análise e atendimento individual, conforme a PF.

Postos de atendimento da Polícia Federal em Fortaleza:

Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará

Av. Borges de Melo, 820 - Fátima

Horário: segunda a sexta-feira, 8h às 17h

Delegacia no Shopping Iguatemi

Av. Washington Soares, nº 85 - Edson Queiroz (subsolo, alameda de serviços)

Horário: 8h às 16h50 (mediante agendamento prévio pelo site)