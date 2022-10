Delegacias da Polícia Federal em shopping de Fortaleza paralisam atividades por problemas técnicos

As delegacias da Polícia Federal localizadas no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, estão com as atividades suspensas temporariamente. Segundo a Polícia Federal, a paralisação se dá por problemas técnicos na internet local.

Os cabos de fibra ótica do local foram rompidos, interrompendo a conexão, ainda conforme a PF. O órgão deve informar quando as atividades forem retomadas. Os postos estão localizados no subsolo do shopping, na alameda de serviços.

Quem tinha agendamento para solicitação de passaporte ou outros serviços para terça-feira (4) deve reagendar pelo site da Polícia Federal.

Postos de atendimento da Polícia Federal em Fortaleza:

Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará

Av. Borges de Melo, 820 - Fátima

Horário: segunda a sexta-feira, 8h às 17h

Delegacia no Shopping Iguatemi

Av. Washington Soares, nº 85 - Edson Queiroz, subsolo

Horário: 8h às 16h50 (mediante agendamento prévio pelo site https://www.gov.br/pf/pt-br)