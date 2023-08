Decorart oferta estoque com até 70% de desconto na loja Jovita Feitosa

Unir estilo e economia na mobília de casa é um desejo e um desafio que move dos mais experientes aos novos apaixonados por decoração. Para esse público, a Decorart está oferecendo até 70% de desconto em mais de 1000 produtos disponíveis em sua loja, localizada na Avenida Jovita Feitosa, 342. A promoção, no entanto, é válida enquanto durar o estoque.

De acordo com Elizeu Albuquerque, proprietário da Decorart, essa é a última chance para adquirir o mobiliário nos modelos disponíveis na loja, uma vez que os produtos serão descontinuados. São mais de 1000 itens, dentre eles cadeiras importadas, mesas, aparadores, itens de decoração, entre outros.

“Essa é uma oportunidade perfeita para renovar a casa, apartamento ou escritório com muito estilo e economia. Nossa meta é zerar o estoque completo da loja da Jovita, oferecendo aos nossos clientes a mobília de qualidade, que a Decorart já é conhecida por oferecer, com preços realmente inacreditáveis para transformar qualquer espaço”, assegura Elizeu.

O empresário alerta os clientes apenas para não deixarem as compras para última hora. “Nós manteremos a promoção enquanto ainda tiverem produtos disponíveis na loja. Com os valores e as condições que estamos ofertando, o ideal é que o consumidor aproveite esse início da promoção até mesmo para garantir a compra dos melhores produtos, com os melhores preços”, frisa o empresário. A promoção é exclusiva para compras na loja física da avenida Jovita Feitosa. Na unidade, os produtos estão dispostos no segundo andar.

Serviço:

Decorart Jovita 70%OFF

Endereço: Av. Jovita Feitosa, 342

Instagram: @decorartoutlet / @decorartconceito

WhatsApp consultores: (85) 99704-3222