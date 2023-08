De policiamento a palestras: veja quais cidades do CE terão verba milionária para segurança escolar

A segurança dentro e no entorno de escolas públicas de Fortaleza e de municípios do interior do Ceará deve ser, em breve, fortalecida. Por meio do edital Escola Segura, o Governo Federal vai repassar cerca de R$ 7,8 milhões ao Estado e a prefeituras para as ações de proteção.

Após enviar projeto e ser habilitado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo estadual receberá R$ 2,97 mi para as medidas de prevenção da violência nas escolas. A verba será utilizada em órgãos estaduais, principalmente a Polícia Militar.

Outros R$ 4,8 mi serão destinados pelo Ministério diretamente às prefeituras de 6 municípios cearenses que também tiveram projetos aprovados no edital:

Russas – R$ 997,69 mil;

Maracanaú – R$ 975,5 mil;

Canindé – R$ 905,7 mil;

Fortaleza – R$ 853,7 mil;

Solonópole – R$ 645,5 mil;

Forquilha – R$ 452,7 mil.

O Diário do Nordeste buscou o Estado e as prefeituras para saber em que medidas de prevenção à violência as verbas serão aplicadas na prática e para quando estão previstas as ações.

Viaturas e videomonitoramento

Em Fortaleza e Maracanaú, por exemplo, as ações serão focadas no trabalho ostensivo. Na capital, o recurso será investido em equipamentos como viaturas, rádios de comunicação e fardamentos para a Guarda Municipal, além de tecnologia para antecipar possíveis episódios violentos.

“Hoje, temos basicamente 10 viaturas dedicadas às rondas escolares. A ideia é que com os recursos do edital e a convocação de mil guardas por concurso a gente possa ampliar”, pontua Eduardo Holanda, titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).

620 escolas compõem a rede municipal de Fortaleza. Cerca de 400 já têm serviço de videomonitoramento, recurso que deve chegar a todas até 2024, segundo o secretário.

Holanda explica que a gestão tem buscado “locais mais sensíveis, onde historicamente existe uma necessidade maior de prevenção à violência”, mas não citou bairros nem regionais da cidade que serão priorizados.

Questionado sobre a necessidade de ações que envolvam a comunidade escolar, e não apenas ostensivas, o secretário garantiu que já existe uma “proximidade” da Guarda com as escolas, bem como diálogo com a Secretaria Municipal de Educação sobre o cenário.

“Mesmo que a escola não esteja em situação de risco, nossas viaturas passam, conversam, sempre damos palestras sobre segurança e prevenção. Se precisar, a gente intervém no aspecto repressivo. Mas o principal objetivo é trabalhar a proximidade e a prevenção”, frisa.

Já em Maracanaú, conforme breve nota enviada à reportagem, os recursos serão investidos na “aquisição de 5 viaturas e equipamentos para o fortalecimento do Ronda Escolar com o objetivo da ampliação da segurança nas escolas municipais”.

Não foram citadas ações educativas voltadas à comunidade escolar.

Trabalho ‘de dentro para fora’

Um dos pontos previstos na chamada pública do Escola Segura às gestões, porém, era a adoção de “ações educativas”, como “palestras, oficinas, rodas de conversas e atividades culturais” para fomentar entre crianças, adolescentes e familiares a prevenção à violência.

Em Russas, por exemplo, a produção de materiais educativos, o fortalecimento do núcleo de mediação de conflitos e do acolhimento psicológico nas escolas serão focos do investimento, como destaca Neíse Vieira, secretária municipal de Educação.

Neíse Vieira Secretária de Educação de Russas Estamos inseridos numa sociedade que provoca essa violência, e nossas crianças e adolescentes são afetados. No acolhimento psicológico, descobrimos diversos fatores que violentam os estudantes. Na escola, conseguimos perceber e fazer os encaminhamentos para proteção. A escola tem esse poder.

Parte da verba também será aplicada em medidas estruturais, como a instalação de câmeras nas 34 escolas da cidade e “a criação, aprimoramento e fortalecimento de patrulhas e rondas escolares, com compra de coletes e material para os guardas municipais”, como lista Neíse.

A Prefeitura de Canindé, a cerca de 115 km de Fortaleza, deve seguir a mesma linha na aplicação do repasse, como explica Jean Gomes, secretário de Segurança e Trânsito da cidade. Viaturas, motocicletas e kits multimídia para aulas e palestras estão entre os itens prioritários.

“Esse material será utilizado pelos guardas municipais em atividades lúdicas nas escolas e creches, pra trabalhar a prevenção desde a infância. Os agentes também passarão por um aperfeiçoamento de 130 horas/aula relacionado à segurança escolar, para saberem como se portar em situações hostis”, cita Jean.

A rede municipal de Canindé possui, hoje, 48 escolas e 19 creches, segundo o secretário, e 47 guardas na vigilância. “Sempre procuramos os diretores escolares para saber que turmas e escolas estão tendo mais problemas, e levamos palestras para interagir melhor com esses adolescentes. Muitos alunos se identificam, queremos fortalecer esse vínculo.”

Em Solonópole, conforme a prefeita Ana Vládia, o recurso extra deve ser investido em viaturas, câmeras de videomonitoramento e na capacitação dos agentes da Guarda Municipal e da própria comunidade escolar “para identificar e prevenir situações de risco”.

“Vamos focar principalmente em trabalhos educativos e atividades preventivas, estas que já fazemos bem antes do edital. Já começamos inclusive a licitar materiais”, destaca a gestora.

A prefeitura de Forquilha, também contemplada pelo edital, não enviou resposta sobre os questionamentos da reportagem.

“Segurança não é ter mais polícia”

Investir recursos e esforços em políticas públicas focadas em educação é, para a assistente social Ingrid Rabelo, o real caminho de combate à violência. Ingrid é assessora de juventudes do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), no Grande Bom Jardim, e observa que ações ostensivas não são bem recepcionadas pelos jovens.

“Os estudantes revelaram, em pesquisa que fizemos com cerca de 500 jovens, que não sentem confiança na força ostensiva. Apenas 1 em cada 10 disseram confiar plenamente na Guarda Municipal”, ilustra a assessora.

“Os jovens demandam mais palestras, rodas de conversa, ambientes de convivência, mais espaços pra promoção da saúde mental. Investir em ostensividade vai na contramão do que os estudantes querem. Segurança não é ter mais polícia”, complementa Ingrid.

Ela avalia que a prova de que “as políticas públicas não respondem com eficiência à insegurança no território” são as altas taxas de homicídio mesmo com “a presença de muito aparato ostensivo na região”.

“Como defensores da educação, precisamos investir mais em mecanismos de proteção e articulação em rede, porque só a educação não vai dar conta da complexidade que é a questão da violência. Com outros atores isso é possível”, finaliza.

Ações do Estado

A maior fatia de recursos federais será repassada ao Governo do Estado: R$ 2,97 milhões. Como determinado pelo edital Escola Segura, a gestão do valor deve ser feita pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Até o fim do segundo semestre de 2024, informa a Pasta, serão adquiridas 23 novas viaturas para o Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar; e para a Divisão de Proteção ao Estudante (Dipre).

De acordo com Samuel Elânio, titular da SSPDS, mais de 700 mil estudantes das redes pública e privada serão impactados. “Esse policiamento é orientado por uma política de aproximação, interação e proteção da comunidade escolar. Queremos que o aluno, o professor e a direção conheçam esses policiais pelo nome”, frisa.

1.200 palestras e rodas de conversa estão previstas dentro do investimento, como estima o secretário. Serão realizados ainda “cursos de formação para multiplicadores em prevenção à violência, disseminando essa cultura de paz para todo o corpo docente e discente”.

O gestor garante ainda que haverá interlocução direta entre SSPDS, Secretaria da Educação e pastas municipais para “identificar os fatores que perpetuam a vulnerabilidade desses jovens e atuar para a assistência e proteção dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem”.

