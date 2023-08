De doenças infecciosas a agressões: taxa de mortalidade por causas evitáveis aumentou 21% no Ceará

Complicações na gestação, pneumonia, sífilis congênita, tuberculose, quedas, afogamentos, agressões. Em 11 anos, a taxa de mortalidade por causas evitáveis ou reduzíveis aumentou 21,2% no Ceará. Em 2010, houve 235 óbitos desse tipo a cada 100 mil habitantes no Estado. No mais recente da série histórica, em 2021, foram 285 pessoas a cada 100 mil habitantes.

As causas de mortes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil foram definidas em 2007 a partir de discussão de um grupo de pesquisadores do Ministério da Saúde que resultou na publicação de um artigo científico. Nele, são consideradas causas evitáveis ou reduzíveis aquelas que podem ser prevenidas, total ou parcialmente, por "ações efetivas dos serviços de saúde que estejam acessíveis em um determinado local e época".

As taxas foram calculadas pelo Diário do Nordeste. Foram utilizados os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e das listas de causas de mortes evitáveis ou reduzíveis para menores de cinco anos e para pessoas com cinco anos ou mais, ambas disponíveis no DataSUS. Para o cálculo, não foram consideradas as causas mal definidas nem aquelas não claramente evitáveis.

Em todo o Brasil, o Ceará está entre os estados com menores taxas de mortalidade por causas evitáveis ou reduzíveis, segundo análise do Diário do Nordeste. As unidades federativas com as maiores taxas são Roraima e Rio de Janeiro. No Nordeste, o Ceará divide o 7º lugar com Sergipe. Apenas Maranhão tem uma taxa de mortalidade menor.

Segundo a publicação, estudos desse tipo são ferramentas importantes para monitorar tendências de mortalidade cujas causas são evitáveis pela atenção à saúde, assim como para identificar "eventos sentinela" sensíveis à qualidade dos serviços. Evento sentinela, por sua vez, é uma ocorrência que serve como um "sinal de alerta" de que ações de intervenção ou prevenção devem ser revistas.

"Se tivéssemos ações acessíveis para todos, poderíamos ter um número de mortes menor. Ainda temos muitas mortes desnecessárias no País", afirma a pesquisadora Deborah Malta, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ex-diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde (MS).

Uma das autoras do artigo, a professora explica que foram elaboradas duas listas porque nem sempre as causas se repetem das duas faixas etárias. Entre os menores de 4 anos, ela aponta como "o grande sucesso na atenção às crianças" as causas reduzíveis pelas ações de imunoprevenção — como tétano e coqueluche —, que consideram uma série de vacinas que estão disponíveis para elas.

A enfermeira Thais Facó, coordenadora de Atenção Primária da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), aponta provável associação do aumento com o período da pandemia de Covid-19, uma vez que a maior parte dos investimentos foi feita na atenção terciária. "As ações que promovem a redução dos óbitos por causas evitáveis ocorrem, em sua grande maioria, na atenção primária", afirma.

Além da prioridade da gestão pelo período pandêmico, a atenção primária ainda foi afetada por movimentos de descrédito em relação ao SUS que colocaram em xeque a vacinação e outras iniciativas da Saúde Pública.

Thais Facó afirma que a Secretaria vem desenvolvendo projetos para fortalecer o apoio técnico e a educação permanente aos municípios na atenção primária. "O estado tem o papel de apoiar, investir em capacitação. É esse resgate que o estado tem tentado fazer. Esse setor, há um tempo, era uma célula, e hoje ganha um status de coordenadoria. Dá um destaque maior, uma prioridade maior", afirma.

Reflexos da desigualdade social

Os óbitos por causas evitáveis ou reduzíveis refletem a desigualdade social. É possível percebê-la ao observar mortalidade por raça/cor no Estado. A taxa entre as populações indígena e de pretos e pardos é maior que a taxa entre brancos e amarelos, conforme divisão do IBGE.

Comparadas à mortalidade por causas evitáveis na população branca, a mortalidade entre pretos e pardos no Ceará é mais que o dobro. E a taxa entre a população indígena é 222 pessoas por 100 mil habitantes — maior do que a taxa entre a população branca, apesar de, pelo Censo de 2010, os indígenas representarem 0,23% da população do Estado.

Os dados do Censo 2022 ainda não foram divulgados em sua totalidade, não permitindo cálculo mais atualizado. Apesar disso, já é público que o aumento da autodeclaração dos povos indígenas aponta que essa população no Ceará é maior do que se sabia anteriormente.

A professora Deborah Malta destaca que o Brasil é um país com "profundas desigualdades raciais" e que há causas evitáveis específicas em que é possível percebê-la de forma mais evidente, como nos homicídios e na mortalidade infantil.

"A desigualdade racial é uma das expressões das desigualdades desse País. A população negra nesse país sofre há muitos séculos, desde a escravidão, e a Lei Áurea não conseguiu repor isso. (...) É uma dívida histórica de escolaridade, de emprego em piores condições de renda e também em piores indicadores em relação à saúde", avalia.

A coordenadora de Atenção Primária da Sesa destaca a importância de informações mais qualificadas para se conhecer os principais problemas de saúde que atingem tanto a população negra quanto as demais populações vulneráveis.

Ela destaca a criação, neste ano, da Célula de Atenção à Saúde das Comunidades Tradicionais e Populações Específicas na Sesa. "Sabemos que, historicamente, essas populações são mais vulneráveis e mais suscetíveis, que historicamente (elas) têm menos acesso aos serviços de saúde", comenta.

Causas evitáveis ou reduzíveis

A lista foi proposta no Ministério da Saúde em 2007 e segue uma tendência internacional. Ela engloba uma série de causas e "evolui com o tempo", explica a pesquisadora. As causas evitáveis ou reduzíveis são divididas em dois grupos por idade: 0 a 4 anos e 5 a 74 anos. Para a análise, foram consideradas as seguintes categorias:

De 0 a 4 anos

Reduzível pelas ações de imunoprevenção Atenção à saúde da mulher: do pré-natal ao parto Reduzíveis por adequada atenção ao recém-nascido Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação Reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequado Reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas a ações de atenção

De 5 a 74 anos

Reduzíveis pelas ações de imunoprevenção Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às doenças de causas infecciosas Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, prevenção, controle e atenção às doenças não transmissíveis Reduzíveis por ações adequadas de prevenção, controle e atenção às causas de morte materna Reduzíveis por ações intersetoriais adequadas de promoção à saúde, prevenção e atenção às causas externas

Transparência

Para esta matéria, foram utilizados os dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e das listas de causas de mortes evitáveis ou reduzíveis para menores de cinco anos e para pessoas com cinco anos ou mais, ambas disponíveis no DataSUS. Da lista de causas de mortes evitáveis ou reduzíveis, a análise não considerou as causas mal definidas nem as causas não claramente evitáveis.