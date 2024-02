Da serra ao sertão, mais de 100 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas até sexta-feira (2)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quinta-feira (1º) - primeiro dia oficial da quadra chuvosa no Ceará -, um aviso meteorológico de chuvas com "perigo potencial" para 101 dos 184 municípios do Estado. O comunicado é válido até a manhã da próxima sexta (2).

Segundo o aviso, as principais regiões afetadas devem ser Litoral Norte, região de Sobral, serra da Ibiapaba e os Sertões de Canindé, Crateús e Inhamuns.

Nessas localidades, a chuva deve ficar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Nenhum trecho da região litorânea foi incluída no aviso, incluindo a capital Fortaleza. Vale do Jaguaribe, Cariri e parte do Centro-Sul também não aparecem na lista do Instituto.

Veja também

O informe avalia que, nas cidades relacionadas a seguir, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Porém, fornece algumas recomendações:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Confira as cidades com risco de chuvas intensas: