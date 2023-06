Cursos de curta duração da Unifor auxiliam a atualizar conhecimento e networking

Com um mercado que muda cada vez mais rápido e exige profissionais mais especializados e modernos, a educação continuada e cursos de curta duração são uma oportunidade de se manter atualizado das tendências.

Na Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição vinculada à Fundação Edson Queiroz, formações breves nas mais diversas áreas de atuação têm ajudado trabalhadores a desenvolver novas competências e habilidades, a atualizar o conhecimento e a ampliar o networking — ferramentas cruciais para se destacar ou mesmo se reinserir no mercado.

Seja para jornalistas que buscam trabalhar com dados, gestores que precisam manejar o aplicativo Power BI, profissionais do Direito que vão investir na mediação de conflitos, há opções para diferentes mercados na Unifor.

Opções para todos os gostos e áreas

Na Unifor, há opções para todos, tanto na modalidade presencial quanto EAD, passando pelas mais diversas áreas do conhecimento, das artes à gestão, tecnologia, saúde e engenharia, sem pré-requisitos ou burocracias.

“Esses cursos são voltados para pessoas que desejam se manter atualizadas em suas áreas de atuação ou que buscam desenvolver competências adicionais”, explica Adriana de Oliveira, coordenadora de Educação Continuada da Pós-Unifor.

Segundo Adriana, estas formações — devidamente certificadas pela própria Unifor ou instituições parceiras — permitem que tanto profissionais já consolidados quanto estudantes da graduação, ou mesmo quem concluiu o ensino médio, se mantenham atualizados com as tendências e práticas em suas áreas de interesse. “Isso é especialmente importante em campos que estão em constante evolução, como tecnologia, medicina e negócios”, acrescenta.

Diversas pessoas, de diferentes perfis, já participaram dos cursos de educação continuada. Confira a seguir alguns depoimentos.

Uma missão vislumbrando o futuro

Laura Lima, de 20 anos, é obcecada por aprender coisas novas. Por isso, não pensou em esperar sequer terminar a graduação para iniciar os cursos de educação continuada. O objetivo era ter certeza sobre suas áreas de interesse e já começar a construir um bom currículo, além de estabelecer um networking, mesmo ainda no terceiro semestre de Direito.

Ela ficou sabendo da existência dos cursos de curta duração da Unifor pelas redes sociais e professores. No fim do ano passado, escolheu fazer a Missão Direito - Brasília, uma imersão de quatro dias pelos poderes constitucionais na capital do país.

Visitou o Congresso Nacional, assistiu a sessões no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho, circulou pelos gabinetes de deputados e senadores, conheceu renomados escritórios de advocacia e até startups da área jurídica.

Escolheu a Missão Brasília porque gosta muito de política e viu a possibilidade de conhecer mais sobre o ramo. E também porque, além da teoria, tem a vantagem de ver tudo na prática. Como adicional, a experiência afinou seu tino político e a fez se candidatar e vencer as eleições para presidência do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unifor.

Legenda: Laura Lima, estudante do curso de Direito da Unifor Foto: Divulgação

Laura Lima Estudante do curso de Direito da Unifor “Cursos como este dão uma visão mais ampla da área que queremos e nos propiciam desde cedo um pouco da experiência prática, o que faz com que já saiamos na frente no mercado de trabalho” — Laura Lima, estudante do curso de Direito da Unifor

Segundo Laura, a experiência no curso foi “sensacional”. “Já quero fazer outros”, diz ela, que se prepara para mergulhar na Missão Coimbra futuramente, uma experiência semelhante, mas do outro lado do oceano. A graduanda cita como vantagens o networking e o grande rol de conhecimentos adquiridos, apesar de ser um curso de curta duração.

Ela lembra, por exemplo, que a chefe de RH de uma das empresas visitadas foi de São Paulo a Brasília apenas para receber a turma. “Acredito que o diferencial está em fazer um curso representando uma grande Universidade e já sendo reconhecida como uma futura boa profissional. Além de toda a estrutura e amparo que a Unifor propicia aos alunos durante o curso”, acrescenta.

Aos interessados na educação continuada, a aluna sugere escolher cursos na sua área de interesse profissional para ter certeza do caminho que deseja seguir e aumentar as chances de colocação no mercado. “Eu vejo esses cursos como uma “curta especialização”. Já sabia que eu queria atuar na Advocacia Criminal especializada em tribunais superiores, mas com a Missão Brasília eu tive ainda mais certeza ainda”, conclui.

Novas habilidades para desempenhar melhor seu trabalho

Quem também viu o potencial dos cursos de curta duração para crescer profissionalmente foi Isaac Mendes, de 22 anos. O jovem que sonha cursar Direito é funcionário da Secretaria dos Mestrados Profissionais da Unifor. Navegando pelo site da Universidade, viu a aba “Educação Continuada” e se interessou pelas diversas formações listadas ali.

Desde o ano passado, já fez pelo menos duas delas: o curso de Excel e o de Power BI, com o qual pretende melhorar suas habilidades de analisar gráficos, dados e relatórios. “Os cursos são de extrema qualidade e agregam ao currículo, além de (ofertar) capacitação profissional na área desejada”, afirma. Ele espera que as aulas ampliem as possibilidades de crescimento profissional e já sente que se aprimorou em áreas que necessitavam de atenção no trabalho.

Legenda: Isaac Mendes, colaborador da Universidade de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Isaac Mendes Colaborador da Universidade de Fortaleza “Os cursos me ajudaram muito na minha área de atuação. A matriz curricular apresentada tem extrema ligação com o meu cotidiano profissional, possibilitando um melhor entendimento de processos e ajudando a gerir de forma mais eficaz as rotinas administrativas que possuo”

Isaac destaca que a educação continuada, além de ser rápida, traz um conteúdo completo e de fácil entendimento, tornando-a bastante acessível. E garante os diferenciais que acompanham todos os cursos da Universidade: “matriz curricular atualizada, docentes capacitados e extrema qualidade estrutural. Nunca é tarde para adquirir conhecimento, ainda mais se for com a qualidade apresentada nos cursos de curta duração da Unifor”, pontua.

O tempo para se especializar é agora

Sempre é tempo de aprender e aprimorar as aptidões, e muita gente (além das empresas) já se deu conta disso. Os reflexos estão no próprio aumento da busca pela oferta da Educação Continuada na Unifor. Nos últimos dois anos, a Universidade saiu de uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 76,47% para 102,76%.

“Esses cursos têm ajudado muita gente a se (re)inserir profissionalmente”, afirma a Diretora da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza, Christina Praça.

“É importante que tanto os profissionais já em atuação como graduandos e pós-graduandos busquem, em sua jornada, incorporar continuamente novos conhecimentos, competências e habilidades, mantendo-se constantemente atualizados. Ao investir em seu conhecimento, o profissional se mantém competitivo e ativo no mercado”, destaca.

Legenda: Christina Praça, Diretora da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza Foto: Divulgação

Christina Praça Diretora da Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza “Este tipo de formação gera conhecimento rápido sobre um assunto específico, facilitando a atualização e o aprimoramento pessoal e profissional. Os cursos podem ser feitos a qualquer tempo, sem a necessidade de títulos nem mesmo de graduação. São aprendizados complementares ao aspecto prático e à criação de habilidades técnicas”

Se o mercado de trabalho e o conhecimento são, por si só, tão dinâmicos, os profissionais precisam estar alinhados com isso. Estudos revelam que aqueles que estão em constante processo de formação são mais versáteis, adaptáveis e têm mais soft skills desenvolvidas.

“Além disso, estar em uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual, amplia muito a possibilidade de estabelecimento de redes e relações interpessoais, e isso fortalece a visão de mundo e várias das habilidades profissionais”, diz Christina. Segundo ela, a Educação Continuada potencializa a conexão com a realidade e as pessoas, levando profissionais cada vez mais longe.

Formato EAD para otimizar o tempo e garantir mais acessibilidade

Foi a visão da importância de se manter sempre atualizada que levou a farmacêutica e professora universitária Gilmara Santana, de 49 anos, a optar pelo curso de Power BI na Unifor. Os conhecimentos adquiridos com ele estão sendo úteis para analisar dados, produzir relatórios e gráficos e entender melhor indicadores de gestão.

O melhor de tudo, para ela, foi conseguir desenvolver novas habilidades mesmo em meio a uma intensa rotina como assessora da Vice-Reitoria de Extensão e docente do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Unifor por meio da escolha de um curso EaD.

“A oferta do curso nesse formato me pareceu interessante, uma vez que tenho uma rotina de trabalho bem intensa. As aulas aconteceram à noite, por (Google) Meet, e o professor, sempre pontual, nos estimulava à participação”, conta ela, que já pensa em fazer novos cursos para exercitar mais habilidades.

Legenda: Gilmara Santana, farmacêutica e docente do CCS Foto: Arquivo pessoal

Gilmara Santana farmacêutica e docente do CCS “Como vantagens, acho que foi muito interessante a brevidade do curso. Nós que estamos no mercado precisamos desta objetividade. E trazendo uma coisa muito aplicável, ouvindo as nossas necessidades e adaptando a proposta de conteúdo do curso a partir da nossa interação”

Rechear o currículo

Graduada em Administração pela Unifor em 2011, Emanuela Oliveira, de 35 anos, abraçou os cursos da Educação Continuada mesmo sem um objetivo tão claro em um curto prazo. Para ela, a ordem é seguir se capacitando e recheando o currículo. Por isso, desde a graduação, costuma acessar o site da Universidade para ver o que tem disponível.

No ano passado, decidiu investir no curso Preparatório para o Toefl, exame de proficiência em inglês que pode ser fundamental para oportunidades no exterior. De outubro a dezembro de 2022, ela mergulhou no desafio e saiu se sentindo apta para fazer, em breve, a prova.

“A experiência foi muito boa, tanto pela didática empregada nas aulas como pelo material disponibilizado pela professora. Como o curso foi um preparatório para a prova, me ajudou bastante a direcionar meus estudos e adquirir confiança para o momento da avaliação”, afirma.

Legenda: Emanuela Oliveira, administradora e egressa da Universidade de Fortaleza Foto: Arquivo pessoal

Emanuela Oliveira Administradora e egressa da Universidade de Fortaleza “Os cursos de curta duração da Unifor oferecem praticidade e objetividade. Eles trazem conteúdo de alta qualidade compatível com as tendências de mercado”

Cursos que servem aos mais diversos públicos

Os cursos de curta duração são uma ótima forma de adquirir novas aptidões técnicas e servem aos mais variados perfis de alunos ávidos por conhecimento. Concludentes do ensino médio, graduandos, formados, há opções para todos.

“Isso pode levar a conexões valiosas, oportunidades de estágio e mesmo ofertas de emprego”, ressalta Adriana de Oliveira, coordenadora de Educação Continuada da Pós-Unifor. Mesmo quem já tem especializações e MBAs pode se beneficiar desse tipo de formação, mais rápida (dura de alguns dias a alguns meses), flexível para o ingresso do aluno e menos formal.

São inúmeras as vantagens dos cursos rápidos da Unifor listadas pela professora:

atualização de conhecimentos;

melhoria do currículo;

ampliação da área de conhecimento;

abertura de novas perspectivas de formação profissional;

contato com novas técnicas, equipamentos e conceitos na área de atuação;

ampliação da rede de contatos profissionais;

retorno rápido do tempo e dos recursos financeiros investidos no curso;

Legenda: Adriana de Oliveira, coordenadora de Educação Continuada da Pós-Unifor Foto: Arquivo pessoal

Adriana de Oliveira coordenadora de Educação Continuada da Pós-Unifor “O mercado de trabalho está em constante evolução, com novas tecnologias, práticas e tendências emergindo em várias áreas profissionais. Os cursos de Educação Continuada oferecem a oportunidade de se manter atualizado sobre os avanços mais recentes em seu campo de atuação. Eles fornecem conhecimentos relevantes, permitindo que os profissionais acompanhem as mudanças e se adaptem às demandas do mercado”