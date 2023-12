Curso pré-universitário do Sesc: matrículas serão iniciadas a partir de 2 de janeiro

Desenvolvido como forma de levar orientação para estudantes a partir do 2º ano do Ensino Médio, o curso pré-universitário do Serviço Social do Comércio (Sesc) estará com matrículas abertas a partir do dia 02 de janeiro. As inscrições ficarão disponíveis de 02 a 04 para alunos novatos, e a partir do 05 de janeiro, enquanto durar as vagas, para alunos novatos.

A atividade é gratuita e todas as aulas ocorrem durante o turno da noite, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades das escolas Educar Sesc que contam com a modalidade pré-universitário, disponíveis nos municípios de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte e Sobral. As informações de matrícula podem ser checadas pelo telefone de cada unidade.

Dentro da rede de ensino, há professores especialistas, estrutura adequada para estudo, além de atividades práticas e extracurriculares que fornecem complementos para a preparação.

O projeto prepara alunos para o ensino superior e também apresenta informações sobre o funcionamento do mercado de trabalho, por meio de abordagens como projetos interdisciplinares, palestras, aulas em campo, gincanas educativas, aulões de revisão, simulados na perspectiva de uma aprendizagem significativa.

Serviço

Pré-Universitário

Fortaleza - Educar Sesc II:

Endereço: Rua José Bastos, 704, Couto Fernandes, Fortaleza-CE.

(85) 99412-0118 (ligação e WhatsApp)

Crato:

Endereço: Rua André Cartaxo, 443, Centro, Crato-CE.

(88) 3586-9165 | (88) 3586-9177

Juazeiro do Norte:

Endereço: Rua Noêmia Cruz Landim, 11, Santa Tereza, Juazeiro do Norte-CE.

E-mail: educar-juazeiro@sesc-ce.com.br

(88) 99318-3349

Sobral:

Endereço: Rua Dom Lourenço, 855, Campo dos Velhos, Sobral-CE.

(88) 3611-0827 / (88) 99319-5917 (Secretaria)