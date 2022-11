Curso de Nutrição da UniAteneu garante formação prática em diferentes campos de atuação

Já diz o conhecido ditado que “nós somos o que comemos”. Se tem uma coisa que todo ser humano faz todos os dias, ou pelo menos deveria, é comer. Aprendemos com os nossos pais e na escola que, quanto mais colorido o prato, melhor. Ter uma alimentação saudável é tão importante quanto proporcionar alternativas ou acesso àqueles que não têm o alimento e aos que tem restrições, por conta de alergias ou incompatibilidades.

Para adquirir uma melhor orientação sobre como ter uma alimentação adequada ou mesmo para fazer uma reeducação alimentar, crianças, adolescentes, adultos e idosos têm procurado com mais frequência o nutricionista, profissional recomendado para a consulta, o que tem aumentado a procura nos consultórios e clínicas. Isto indica que o mercado para o nutricionista está aquecido e que vale a pena investir na formação.

Com o objetivo de entregar os melhores profissionais da área para o mercado de trabalho, o Centro Universitário Ateneu oferta a graduação em Nutrição, que disponibiliza para o aluno uma infraestrutura de laboratórios equipados, professores mestres e doutores com visão empreendedora e atualizada com a realidade da profissão e suporte total para a carreira do futuro nutricionista desde os primeiros semestres do curso.

Ao longo de toda a formação, o acadêmico de Nutrição da UniAteneu vivencia práticas diversas nos laboratórios de Anatomia, Microscopia, Microbiologia e Imunologia, Bioquímica e Bromatologia, Cinesioterapia, Análise Sensorial e Nutrição e Dietética. Além das atividades nos laboratórios, os alunos realizam atendimento nutricional no Centro Integrado de Saúde Ateneu (Cisa), com a supervisão de preceptores.

Legenda: O mercado profissional do nutricionista está em ascensão em diferentes áreas da Nutrição. Foto: divulgação

A partir do 6º semestre, os alunos começam a atuar nos estágios supervisionados, que podem ser realizados em hospitais públicos e particulares, restaurantes e em outras empresas e instituições públicas, com um rigoroso acompanhamento durante toda a fase do estágio. Nesta etapa da formação, eles fazem estágio nas áreas da Nutrição Social, Administração de Unidade de Alimentação e Nutrição e Nutrição Clínica e Hospitalar.

O aluno do curso de Nutrição da UniAteneu também vivencia ao longo da graduação práticas relacionadas à questão da segurança alimentar e nutricional, com o objetivo de adquirir uma consciência social para aplicar quando estiver atuando na profissão, o que torna um diferencial na formação. Os discentes experimentam atividades em áreas como a cozinha alternativa e no combate à desnutrição, em ações sociais.

Durante a formação, os docentes estimulam os alunos a participarem de eventos, a apresentarem trabalhos acadêmicos, a inscreverem-se em seleção de estágios, incentivam a escrever projetos para pedidos de bolsas de iniciação científica e estimulam a ingressar em monitorias e a contribuírem em ações de responsabilidade social. Além disso, eles são convidados a integrarem a Liga Acadêmica de Atendimento Nutricional (Liaan).

“Estou sempre tentando me engajar em todos os eventos e práticas, pois sei que isso é importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Faço parte da Liaan e os responsáveis estão sempre se preocupando em promover ações sociais para a comunidade e engajar os alunos. Sei que serei uma profissional mais humana e qualificada graças a essas experiências vividas fora da sala de aula também, e por conta dos estágios”, afirma Janaiane Nobre, aluna do curso de Nutrição da UniAteneu.

Legenda: A partir do 6º semestre do curso, os alunos começam a atuar nos estágios supervisionados com o apoio de preceptores. Foto: divulgação

“A atuação do nutricionista é muito importante hoje em dia, pois podemos ajudar uma população doentia na prevenção e no tratamento humanizado de doenças, a propor a mudança para um estilo de vida saudável e a atuar nas políticas de produção de alimentos industrializados, por exemplo. Tudo isso encontramos no curso de Nutrição da UniAteneu, que acompanha as tendências do mercado e oferece diversas vantagens para o aluno”, relatou Raquel Pereira, aluna do curso de Nutrição da UniAteneu.

Segundo a profª. Drª. Kamila Oliveira, docente do curso, a graduação ofertada pelo Centro Universitário Ateneu apresenta uma matriz curricular completa que fornece conhecimento prático e teórico das mais diversas áreas da Nutrição, o que o torna um diferencial. “Além disso, são realizadas diversas atividades de extensão dentro e fora do ambiente acadêmico, que criam oportunidades para os alunos praticarem o que é aprendido em sala de aula”, ressalta a docente e nutricionista.

“Junto com nossos professores, que são altamente capacitados, estamos trabalhando para um melhor aprimoramento dos alunos. Ofertamos uma formação cada vez mais sólida, fazendo a junção da teoria com a prática, para que nossos alunos saiam preparados para o mercado de trabalho”, garantiu a profª. Ma. Gerusa Matias, coordenadora do curso de Nutrição da UniAteneu.

SERVIÇO

Centro Universitário Ateneu

Unidades acadêmicas de oferta do Curso de Nutrição

Unidade Lagoa de Messejana

Endereço : Rua Manoel Arruda, 70. Messejana. Fortaleza (CE)

Unidade Harmony – Bezerra de Menezes

Endereço : Av. Humberto Monte, 2929. Pici. Fortaleza (CE)

Site: https://uniateneu.edu.br/

Contato: 0800 006 1717

