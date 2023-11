Curso da Uece lança prêmio de mestrado e doutorado para incentivar pesquisadores

Cientistas dedicados às Ciências Fisiológicas foram reconhecidos pelo desempenho no mestrado ou doutorado no 1º Prêmio Lucília Lessa, da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na última sexta-feira (10). A premiação faz homenagem à professora doutora Lucília Maria Abreu Lessa Leite Lima, que faleceu em maio de 2023 aos 43 anos.

Essa é uma iniciativa do Instituto Superior de Ciências Biomédicas (ISCB), que celebra o aniversário de 20 anos de atuação. A ideia do prêmio é incentivar cientistas que buscam soluções para os desafios da sociedade brasileira e, em específico, da cearense.

Os agraciados na primeira edição do prêmio, que escolhe a melhor dissertação de mestrado e a melhor tese de doutorado, foram anunciados durante o V Simpósio de Fisiologia da Uece. Um dos premiados, inclusive, foi orientado pela professora Lucília. Os primeiros colocados receberam R$ 1 mil.

Dissertações de mestrado premiadas:

1º Bianca Feitosa Holanda;

Título: “O Extrato Polissacarídico de Caesalpinia Ferrea Atenua a Inflamação e a Nocicepção Induzida por Zimosan em Camundongos: Migração de Neutrófilos e Estresse Oxidativo.”

Orientadora: Professora Dra. Ana Maria Sampaio Assereuy.

2º Maria Lídia Barroso Rodrigues

Título: Efeitos Cardiovasculares da Vitafisalina F

Orientador: Professor Dr. Nilberto Robson Falcão do Nascimento.

3º Saulo Chaves Magalhães

Título: “Efeito de Doses Suprafisiológicas do Hormônio Esteróide Androgênico Decanoato de Nandrolona na Homeostase Redox e na Sinalização Inflamatória do Tecido Adiposo Branco de Ratos Wistar.”

Orientador: Professor Dr. Ariclécio Cunha de Oliveira.

Teses de doutorado premiadas:

1º: Fladimir de Lima Gondim

Título: “Efeitos do Ácido Centipédico no Sistema Respiratório de Camundongos Submetidos à Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo".

Orientador: Professor Dr. Francisco Sales Ávila Cavalcante.

2º Renan Góis Mateus

Título: “Estudo dos Mecanismos Associados às Alterações no Permutador Nhe3 Em Túbulos Proximais Renais no Curso da Nefropatia Diabética Experimental.”

Orientador: Professora Dra. Lucília Maria Abreu Lessa.

3º Paula Alexandre De Freitas

Título: “Efeitos do Extrato de Jamelão Sobre as Alterações da Homeostase Redox, Estado Inflamatório e Função Mitocondrial Induzidas pela Exposição ao Bisfenol A no Tecido Adiposo e Hepático em Ratos.”

Orientador: Professor Dr. Ariclécio Cunha de Oliveira.

O médico e cientista Gilberto De Nucci, professor na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), participou do evento e avaliou com positividade a premiação.

“Tenho alunos cearenses no doutorado comigo em Campinas, São Paulo, e são pesquisas importantes e de destaque. A estrutura da Uece tem colaborado muito com a pesquisa de novos medicamentos e vejo isso com muito bons olhos”, completou.

Quem foi Lucília Lessa

Lucília ou “Cilinha”, como era carinhosamente chamada pelos colegas, era reconhecida pela competência e inteligência. Perfeccionista, repetia experimentos à exaustão para ter certeza dos dados.

A professora era vinculada ao Centro de Ciências da Saúde, do curso de Medicina da Uece, em dedicação exclusiva desde 2013. Ela estava à frente da disciplina de Ciências Fisiológicas.

Também foi coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas, membro do Núcleo Docente Estruturante e coordenadora do Laboratório de Fisiologia Renal (LAFIR) no Instituto Superior de Ciências Biomédicas.

Lucília produziu estudos com ênfase em Fisiologia Renal, principalmente, sobre os efeitos renais de hormônios que regulam a homeostase de sal, água e do equilíbrio ácido-base e que modulam as secreções renais de potássio e hidrogênio. Além disso, desenvolveu experimentos em microperfusão renal in vivo para estudo do transporte iônico em túbulos renais.