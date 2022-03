Cuidados no trânsito e respeito são foco de projeto na programação do SVM

Seja para dar longas caminhadas durante o dia, se deslocar até o trabalho, exercitar-se ao ar livre, ou mesmo ir até a mercearia da esquina, todos os membros da sociedade, em algum momento, se tornam pedestres. Com o objetivo de promover a conscientização sobre os direitos, deveres e cuidados com todos os indivíduos no trânsito, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), lança o projeto “Hoje, motorista. Amanhã, pedestre”.

O projeto é composto por quadros especiais que serão transmitidos de forma semanal dentro da programação do SVM, a partir do próximo dia 07 de abril. Às quintas-feiras, os blocos serão no Bom Dia 93 e no Jogada 2º Tempo; às sextas, no Bom Dia Nordeste.

Conteúdos especiais também serão publicados no portal do Diário do Nordeste, com temáticas como velocidade máxima nas vias, respeito à faixa de pedestres, uso das passarelas e outras. Além disso, dicas e informações importantes já estão sendo veiculadas na programação das rádios Verdinha e FM 93, nas redes sociais das rádios e da TV Diário, com o intuito de mostrar situações cotidianas equivocadas que ocorrem no trânsito e que podem ser desconhecidas da população.

Acerca do foco da campanha, Rayana Gadelha, Coordenadora de Projetos Especiais do Sistema Verdes Mares, explica que conscientizar a população sobre cuidado e respeito no trânsito, com destaque aos pedestres, é importante para garantir um ir e vir mais seguro para todos.

“Nossos comunicadores serão verdadeiros porta-vozes da campanha, buscando fazer com que seus ouvintes e telespectadores entendam quais atitudes são necessárias para que vidas sejam salvas diariamente no trânsito. Questões importantes como o uso do capacete, o respeito aos limites de velocidade, a problemática álcool e direção estarão em evidência durante esses momentos”, comenta Rayana Gadelha.

