Crianças viajam sozinhas por três dias em ônibus clandestino e uma delas é deixada no Ceará

Um casal de irmãos, o menino de dez anos e a menina de apenas dois, passou cerca de três dias sem a presença de um responsável legal durante uma viagem em um ônibus clandestino que partiu do estado de São Paulo. O menino foi entregue a familiares em Juazeiro do Norte, no Ceará, e a menina em Exu, em Pernambuco. O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

O menino foi deixado na casa dos avós paternos pelo motorista do veículo na tarde desta quinta-feira (10). Os familiares disseram à TV Verdes Mares que a mãe colocou os irmãos dentro do ônibus.

Segundo eles, a criança chegou relatando estar com muita fome e disse que a irmã chorou muito durante todo o trajeto, sempre chamando pela mãe.

Os avós, que sequer sabiam da viagem do neto, acionaram o Conselho Tutelar. A investigação é conduzida pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte como um possível caso de periclitação da vida ou saúde, que pode ser evidenciado no fato específico como abandono de incapaz.

Autorização para viajar

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) esclareceu que nos veículos regulares nenhuma criança ou menor de idade pode viajar desacompanhada. É preciso estar com os pais ou uma pessoa responsável de parentesco até 3º grau.

Em caso da criança estar acompanhada de adulto sem parentesco, segundo o órgão, é preciso autorização judicial emitido por comarca da infância e juventude.

